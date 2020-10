Comunicado do Business Wire :uAvionix Corporation

A uAvionix Corporation anunciou hoje que entrou com um pedido de padrão técnico (Technical Standard Order, TSO) junto ao Departamento de Certificação de Aeronaves (Aircraft Certification Office, ACO) da Administração Federal de Aviação (Federal Aviation Administration, FAA) dos Estados Unidos para seu principal transponder Mode S ADS-B OUT, direcionado a sistemas de aeronaves não tripuladas (Unmanned Aircraft Systems, UAS). O ping200X segue uma linha inovadora de aviônicos de baixo tamanho, peso e potência (Size, Weight, and Power, SWaP) desenvolvidos e certificados pela uAvionix para UAS e aeronaves de aviação geral. A aprovação deve ser concluída no quarto trimestre de 2020.

Pesando apenas 50 gramas, o transponder Nível 2els Classe 1 integra excelentes características, com 250 W de potência de transmissão enquanto consome uma média de 1,5 W, tornando seu perfil pequeno o suficiente para ser implementado em UAS de Grupo 1 e Grupo 2.

O ping200X será certificado para TSO-C112e (Modo S), TSO-C166b (ADS-B OUT) e TSO-C88b (codificador de altitude), permitindo o acesso ao espaço aéreo, regulatório e a aceitação de prestadores de serviços de navegação aérea (Air Navigation Service Provider, ANSP) em todo o mundo.

O ping200X será o primeiro transponder projetado para necessidades exclusivas de UAS certificado pelo TSO. Com anos de experiência em miniaturização de aviônicos para aplicações menores, mais leves e que consomem menos energia, a uAvionix fez avanços para possibilitar tempos de voo mais longos, cargas úteis mais elevadas e designs de aeronaves não tradicionais em todos os setores.

"Os aviônicos certificados apoiam as necessidades de nossos clientes na busca de Certificações de Tipo para suas aeronaves, obtendo acesso a espaço aéreo controlado ou atendendo aos objetivos de segurança para operações além da linha visual (Beyond Visual Line of Sight, BVLOS)", declarou Paul Beard, CEO da empresa. "Trata-se de um facilitador regulatório, fornecendo garantia aos reguladores, ANSPs e fabricantes de que o dispositivo funciona conforme pretendido, fornecendo ao mesmo tempo separação segura para UAS maiores que operam em espaço aéreo de uso misto."

Sobre a uAvionix Corporation

A uAvionix foi fundada com a missão de oferecer soluções de segurança para a indústria da aviação não tripulada a fim de auxiliar na integração de sistemas de aeronaves não tripuladas (Unmanned Aircraft Systems, UAS) em sistemas espaciais nacionais (National Airspace Systems, NAS). A uAvionix oferece aviônicos não certificados e certificados por SWaP TSO para os mercados de aviação geral (General Aviation, GA), veículos de superfície de aeroportos e UAS. Sua equipe é composta de profissionais de engenharia de competência incomparável e uma equipe de gestão com uma combinação única de experiência em aviônicos, vigilância, serviços aeroportuários, desenvolvimento de aeronaves UAS, radiofrequência (RF) e indústrias de semicondutores. A uAvionix é respaldada por investidores da Playground Global e da Airbus Ventures.

Para saber mais sobre os produtos tripulados e não tripulados da uAvionix, acesse www.uavionix.com.

Contato com a mídia da uAvionix: Ryan Reed squawk@uavionix.com 844-827-2372 x204

