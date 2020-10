EUA: Pelosi e Mnuchin voltarão a conversar nesta terça sobre pacote fiscal

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, voltarão a conversar nesta terça-feira sobre a tentativa de aprovar um novo pacote de estímulos fiscais. Pelosi havia mencionado anteriormente o dia de hoje como prazo final para um acordo antes das eleições do início de novembro, enquanto governo e oposição buscam acertar as diferenças no assunto. A Casa Branca enfrenta ainda a reticência de parte dos senadores republicanos a adotar gastos mais robustos, enquanto os democratas liderados por Pelosi exigem um montante adequado para lidar com o choque da covid-19. De acordo com a imprensa americana, a conversa entre Pelosi e Mnuchin está prevista para ocorrer a partir das 16h (de Brasília).