EUA diz estar pronto para se reunir com Rússia e 'finalizar' acordo nuclear

Os Estados Unidos disseram, nesta terça-feira (20), que querem se reunir "imediatamente" com a Rússia para finalizar uma extensão do Tratado nuclear Novo Start, depois de Moscou apoiar uma proposta americana de congelar as ogivas.

"Agradecemos pela vontade da Federação da Rússia de avançar no tema do controle de armas nucleares", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus.

"Os Estados Unidos estão preparados para se reunir de imediato para finalizar um acordo verificável. Esperamos que a Rússia autorize seus diplomatas a fazer o mesmo", completou.