Comunicado do Business Wire :The Latin Recording Academy

A Academia Latina de Gravação® anunciou os artistas que farão parte da 21.a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, incluindo os atuais indicados, bem como os vencedores anteriores do Latin GRAMMY, comoBad Bunny, Pedro Capó, Alejandro Fernández, Karol G, Kany García,Los Tigres del Norte,Christian Nodal e Fito Páez.

Marc Anthony, Personalidade do Ano 2016 da Academia Latina da Gravação e ganhador de seis Latin GRAMMYs® e três GRAMMYs®, regressará ao palco uma vez mais com uma performance emocionante. Nathy Peluso, indicada a Melhor Artista Revelação, também confirmou sua primeira atuação internacional.

Essa transmissão repaginada, cujo tema é "A Música nos Humaniza", será produzida de várias cidades ao redor do mundo e terá como sede a cidade de Miami. O espetáculo será uma celebração da excelência musical e do poder unificador da música, através de histórias de empenho, esperança e espírito social.

Carlos Rivera e Roselyn Sánchezapresentarão a 21.a Entrega Anual do Latin GRAMMY. Rivera foi o apresentador da 18.a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, enquanto Sánchez regressa pela quinta vez, depois de ter apresentado a 16.a, a 17.a, a 18.a e a 20.a Entrega Anual do Latin GRAMMY.

A 21.a Entrega Anual do Latin GRAMMY será transmitida pela Univision na quinta-feira, 19 novembro de 2020, às 21h (hora de Brasília). A TNT retransmitirá o espetáculo a partir das 21 horas; também será transmitido pela Televisa pelo canal 5.

A Premiere do Latin GRAMMY®, onde os vencedores da maioria das categorias são anunciados, será realizada antes da transmissão. Esta cerimônia, que já ocorre há vários anos, será uma produção virtual de alta qualidade, com performances remotas e nas quais todos os indicados poderão participar.

Respeitando os desafios impostos pela pandemia da COVID-19, a 21.a Entrega Anual do Latin GRAMMY não contará com público ao vivo ou tapete vermelho. A Academia Latina da Gravação, a Univision e suas equipes de produção cumprirão rigorosamente o mais alto nível de diretrizes e protocolos de segurança.

SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO:

A Academia Latina da Gravação? é uma organização internacional sem fins lucrativos, dedicada a promover, celebrar, homenagear e engrandecer a música latina e seus criadores. Entidade referência internacional da música latina, a organização é composta por profissionais da música e produz a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, A Noite Mais Importante da Música Latina?, para honrar a excelência nas artes e ciências da gravação, além de oferecer programas educacionais e assistenciais para a comunidade musical por meio da Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações, favor visitar LatinGRAMMY.com.

SOBRE A UNIVISION COMMUNICATIONS INC.:

Como a principal empresa de mídia hispânica nos EUA, a Univision Communications Inc. diverte, informa e empodera os latinos dos EUA com notícias, esportes e conteúdo de entretenimento, tanto na TV aberta como na TV a cabo, e em plataformas de áudio e digitais. O portfólio de mídia da empresa de maior audiência inclui as redes Univision e UniMás, bem como as TVs a cabo Galavisión e TUDN, o canal de esportes nº 1 em língua espanhola no país. Localmente, a Univision possui ou opera 65 estações de televisão nos principais mercados hispânicos dos EUA e Porto Rico. Além disso, Uforia, a Casa da Música Latina, abrange 58 estações de rádio próprias ou afiliadas, uma série de eventos ao vivo e uma robusta presença de áudio digital. Os principais ativos digitais da empresa incluem Univision.com, o serviço de streaming Univision Now, a maior rede de influenciadores hispânicos, além de vários aplicativos de primeira linha. Para mais informações, visite corporate.univision.com.

