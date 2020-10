Lagos impõe toque de recolher após incidentes em manifestações

O governador do estado de Lagos anunciou nesta terça-feira a adoção de um toque de recolher de urgência de 24 horas na maior cidade da Nigéria, a partir desta terça-feira à tarde, após as manifestações dos últimos dias.

Após 10 dias de manifestações contra a violência policial, que virou um amplo movimento de protesto dos jovens contra o governo em todo o país, vários incidentes foram registrados nesta terça-feira na megalópole de 20 milhões de habitantes.

"Não vamos ficar olhando e permitindo a anarquia em nosso querido estado", disse o governador Babajide Sanwo-Olu.

De acordo com a Anistia Internacional, as manifestações dos jovens contra a violência policial, agora ampliadas também contra o governo, deixaram pelo menos 15 mortos na Nigéria desde o início do movimento há pouco mais de 10 dias.