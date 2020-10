Alasca tem alerta de tsunami após forte terremoto

O estado do Alasca foi posto em alerta de tsunami nesta segunda-feira (19), depois do registro de um terremoto com magnitude 7,5, do qual até agora não foram reportados vítimas ou danos, segundo autoridades americanas.

O sismo, inicialmente estimado com magnitude 7,4, foi registrado 91 km a sudeste da cidadezinha de Sand Point, nas Ilhas Aleutas, no mar de Bering, a 40 km de profundidade, informou o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS).

A agência nacional de Administração Oceânica e Atmosférica (NOAA) pôs em alerta de tsunami toda a costa sul do estado, assim como a península do Alasca, mas Anchorage, a maior cidade do estado, situada a quase 1.000 km do epicentro, não foi afetada.

Segundo a NOAA, o "nível de perigo da tsunami está sendo avaliado".

Havia "baixa probabilidade de mortes e danos" decorrentes do próprio tremor, acrescentou o USGS.

O forte sismo se seguiu pelo menos de quatro réplicas, com magnitude 5 ou superior.

O terremoto foi sentido na comunidade vizinha de Kink Cove, na Península do Alasca, mas tudo parecia estar intacto, afirmou o administrador da cidade, Gary Hennigh, ao Anchorage Daily News.

"Moradores e trabalhadores da fábrica de conservas estão sendo evacuados para áreas mais elevadas até que saibamos mais sobre o alerta de tsunami", disse Hennigh.

Morador de Cold Bay, Michael Ashley relembrou o momento do tremor.

"Todos os sofás, poltronas e estantes se mexiam e eu tive que segurar um deles", contou Ashley ao jornal.