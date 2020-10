Peru mantém proibição de banhos de mar e sol em praias devido à pandemia

O Peru irá manter a proibição para banhos de mar e sol em praias devido ao risco de aglomerações e propagação do novo coronavírus, embora tenha autorizado a população a praticar esportes na areia sob supervisão policial e militar, informou nesta segunda-feira (19) o governo.

O anúncio faz parte de um plano que prevê, "em uma primeira fase, que as praias sejam usadas como espaços de esporte, onde as pessoas possam correr, caminhar, andar de bicicleta, mas não poderão entrar com seus guarda-sóis nem se banhar", explicou o primeiro-ministro Walter Martos em declarações a jornalistas.

"A polícia e as forças armadas vigiarão o acesso às praias", completou.

A restrição será flexibilizada à medida que forem diminuindo os contágios e a pandemia estiver sob controle. O Peru registrou 868.500 casos confirmados de covid-19 e 33.759 mortes no total.

A decisão foi anunciada no momento em que se aproxima o verão (novembro), que representa o aumento da temperatura no Peru e costuma provocar viagens da população ao litoral, principalmente da capital Lima, onde vivem cerca de 10 milhões de pessoas.

O plano do governo prevê, em uma segunda etapa, autorizar a população a tomar banhos de sol entre segunda e sexta-feira, mas sem acesso ao mar, detalhou Martos.

O objetivo da restrição é evitar aglomerações nas praias, o que tornaria o litoral em um novo foco de contágios.

Atualmente, atletas que praticam esportes individuais na água, como surfistas e nadadores, estão autorizados a entrar no mar.

O uso da máscara é obrigatório em espaços públicos no Peru.