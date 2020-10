EUA parabeniza presidente eleito da Bolívia e 'espera trabalhar' com novo governo

O governo do presidente americano, Donald Trump, cumprimentou nesta segunda-feira (19) o afilhado político do ex-presidente Evo Morales, Luis Arce, reconhecendo-o como o vencedor das eleições na Bolívia e se disse disposto a trabalhar com as novas autoridades do país andino.

"Parabenizamos o presidente eleito da Bolívia, Luis Arce, e o vice-presidente eleito, David Choquehuanca. O presidente Trump e os Estados Unidos esperam trabalhar com o governo eleito boliviano nos interesses compartilhados dos nossos cidadãos", disse o chefe da diplomacia americana para a América Latina, Michael Kozak.