Comunicado do Business Wire :Entrust

A Entrust, importante fornecedora de identificações confiáveis, pagamentos e proteção de dados, anunciou hoje a solução Sigma® Instant Desktop Issuance, uma solução inovadora direta para o cartão para emissão instantânea de IDs físicas e móveis. Projetada para implementação em nuvem e local, a solução Sigma define o padrão para soluções de ID instantâneas simples, seguras e inteligentes em empresas, serviços de saúde, governo, ensino superior e instituições financeiras.

As empresas de hoje enfrentam uma infinidade de desafios de segurança: desde a transição para as operações digitais durante a pandemia até o gerenciamento do aumento global de ciberataques, elas devem manter um fluxo de dados seguro e protegido, o que inclui os dados armazenados em credenciais físicas. Nessas organizações, os profissionais de gerenciamento de identidade e acesso exigem uma solução de impressão que não só seja fácil de integrar em suas operações, mas que evolua para atender às necessidades crescentes de sua empresa e garantir sempre o mais alto nível de segurança de dados. Os sistemas Sigma oferecem uma experiência de usuário perfeita em todo o processo de emissão para as necessidades de impressão móvel e desktop. A solução elimina as frustrações da configuração da impressora com um design modular e uma implementação pronta para uso que leva menos de 30 minutos para que os usuários comecem a emitir identidades.

Equipados com APIs baseadas na nuvem, os sistemas Sigma trazem a emissão para a nuvem sem hardware adicional, permitindo a impressão instantânea de identidades físicas, crachás e cartões de pagamento. Os sistemas Sigma são dispositivos confiáveis de Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) que ajudam a garantir que as organizações e seus dados estejam seguros com uma rede inteligente e conectividade de construção para proteção corporativa definitiva. Com recursos como impressões tácteis, impressão holográfica e de painel brilhante, as impressoras Sigma tornam muito difícil para os falsificadores alterar ou recriar os cartões. Além disso, recursos como tarja magnética em linha e codificação de smart card protegem seus cartões durante o processo de impressão.

"Com nossa plataforma Sigma, estamos orgulhosos de oferecer a melhor solução de emissão de credenciais de desktop projetada para funcionar de forma completa e segura em um ambiente de nuvem, permitindo que organizações financeiras, empresariais, governamentais, de ensino superior e de saúde atendam as demandas de emissão de volume sem sacrificar a segurança ou facilidade de uso. O sistema Sigma está pronto para atender às necessidades de emissão de hoje e, igualmente importante, evoluirá para atender aos desafios de segurança e tecnologia de amanhã com aplicativos de impressão ilimitados", comentou Tony Ball, vice-presidente sênior e gerente geral de emissão instantânea da Entrust. "A Entrust é pioneira na tecnologia de emissão de identidade direta para o cartão há décadas e nosso sistema Sigma leva isso a um nível totalmente novo."

Os sistemas Sigma oferecem a arquitetura de segurança mais avançada que mantém os dados protegidos em cada etapa do processo de emissão:

-- Conexões criptografadas: A conexão e os dados enviados entre o software e a impressora são seguros e criptografados. As impressoras Sigma não armazenam dados do cliente após a conclusão da impressão bem-sucedida.

-- Modo de segurança: Esse recurso evita que os sistemas Sigma inicializem malware ou que outros comprometimentos sejam detectados.

-- Módulo de plataforma confiável (Trusted platform module, TPM): As organizações podem armazenar e gerenciar certificados e chaves de usuário na impressora, permitindo que ela se torne um ponto de extremidade confiável da Internet das coisas (IoT).

Como grandes segmentos da força de trabalho continuam operando remotamente, os sistemas Sigma estão preparados para atender às demandas de uma força de trabalho híbrida com sua plataforma de emissão física e digital. O "Painel da impressora" do sistema Sigma está disponível em dispositivos móveis, permitindo que as organizações gerenciem a impressora de qualquer lugar, sem estarem presas a um desktop. Os sistemas Sigma também permitem que as empresas mudem para uma experiência de emissão de identificação sem contato, desde o envio de fotos on-line até a validação da foto, impressão do cartão e, finalmente, entrega do cartão ao funcionário. Além disso, a solução de identificação instantânea local apresenta uma funcionalidade de inscrição móvel para maior flexibilidade para emitir IDs em vários locais dentro de uma instalação. Os sistemas Sigma usam tecnologia de identificação instantânea inteligente para otimizar a impressão e eliminar fluxos de trabalho manuais, proporcionando simplicidade, segurança e flexibilidade ao processo de emissão.

"Quer os seus requisitos exijam uma solução local integrada e segura, ou um sistema que pode crescer com uma força de trabalho distribuída por meio de uma oferta segura de gerenciamento de identidade hospedado na nuvem, as soluções Entrust Sigma podem atender às suas necessidades", afirmou Joe Franco, diretor de vendas da Capture Technologies, parceira de canal da Entrust. "Elas são acessíveis por navegador e prontas para uso em dispositivos móveis, e podem ser implementadas sem a necessidade de instalação de um cliente pesado. Os recursos de segurança integrados baseados em certificado devem eliminar quaisquer preocupações sobre o uso da nuvem para emissão de identidade ou se sua solução de impressão for vulnerável a ataques de rede."

