Comunicado do Business Wire :Project Management Institute

Project Management Institute (PMI), a associação com liderança mundial para profissão de gestão de projetos, está oferecendo a profissionais de todo o mundo a oportunidade de se unir a mais três eventos inovadores do Virtual Experience Series em 20 de outubro de 2020, 12 de novembro de 2020 e 9 de dezembro de 2020. Organizados pelo jornalista, apresentador de televisão e produtor executivo Tamron Hall, estes eventos online conectam os participantes para ouvir perspectivas exclusivas e lições aprendidas de líderes inspiradores formadores de pensamento e especialistas.

Hear Pakistani education activist and the youngest Nobel Prize laureate, Malala Yousafzai, speak about advancing female education and enabling women's leadership globally. (Photo: Business Wire)

"Ao trazer estes tópicos à luz e fornecer a eles um cenário global, podemos encorajar as pessoas a abraçar a mudança e se inclinar a novas oportunidades", disse Sunil Prashara, Presidente e Diretor Executivo do PMI. "Ouvir histórias de outras pessoas, como os palestrantes da 'Virtual Experience Series', pode nos ajudar a obter perspectivas inestimáveis para o mundo de modo que possamos ser melhores em nossa vida cotidiana."

Outubro: Uma Nova Visão Mundial: Nosso Impacto Global

O evento de 20 de outubro, realizado das 7h00 às 13h00 - horário de verão oriental, enfoca o panorama geral e o impacto que a gestão de projetos tem ao redor do mundo, com ênfase especial na juventude e jovens agentes de transformação.

-- Ouça a ativista educacional do Paquistão e a mais jovem laureada com o Prêmio Nobel, Malala Yousafzai, falar sobre o avanço da educação feminina e a capacitação da liderança feminina em todo o mundo.

-- Una-se ao ativista, Sangu Delle, e autor de "Fazendo Futuros: Jovens Empreendedores em uma África Dinâmica" para ouvir as lições aprendidas de jovens empreendedores nesta economia emergente durante nossa sessão do Clube do Livro de Outubro, organizada por Bob Safian, apresentador do podcast "Mestres de Escala: Resposta Rápida".

-- Para profissionais emergentes ou estudantes na área de gestão de projetos, siga nossa trilha "Profissionais Emergentes" para obter dicas práticas, por exemplo, como criar um perfil poderoso no LinkedIn e obter conselhos de jovens gestores de projetos como Adam Fahrenkopf do Google e Marina Tranchitella do Sport Club Internacional, dois dos homenageados da Future 50 do PMI.

Novembro: Desenhando um Mapa para o Futuro: Um Mergulho Profundo na Análise de Negócios

O evento de 12 de novembro de 2020, realizado das 8h00 às 13h00 - horário padrão oriental, é centrado em como podemos usar dados para inovação, não apenas análise.

-- Entre no jogo com a treinadora assistente de futebol americano e transformadora, Katie Sowers, conversando com um dos principais estrategistas de tênis do mundo e treinador de Novak Djokovic, Craig O'Shannessy, enquanto desvendam como análises e tendências estatísticas levam ao planejamento de partidas.

-- Mergulhe fundo na natureza humana e aprenda a tomar melhores decisões com a jornalista que se tornou campeã internacional de pôquer e autora de "O Maior Blefe", Maria Konnikova, durante nossa sessão do Clube do Livro de Novembro, também apresentada por Bob Safian.

-- Após o expediente, teste suas habilidades de tomada de decisão em uma de nossas duas salas de pôquer ao vivo - uma para iniciantes para aprender o jogo e outra para jogadores intermediários para aprimorar suas habilidades. Homens de negócios máster conduzirão os tutoriais.

Dezembro: Forjando Nosso Caminho Adiante

Em 9 de dezembro de 2020, das 9h às 14h - horário padrão oriental, mergulhe em todas as coisas referentes às Olimpíadas.

-- Visualize o planejamento para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 em 2021 com Christophe Dubi, Diretor Executivo dos Jogos Olímpicos no Comitê Olímpico Internacional.

-- A homenageada do Future 50, Laura Jones, compartilha sua experiência como Diretora de Gestão de Projetos da Special Olympics International.

-- Explore os símbolos icônicos e imagens gráficas dos Jogos Olímpicos com o autor de "Jogos Olímpicos: O Design", Markus Osterwalder, em conversa com Bob Safian.

A inscrição para membros do PMI custa US$ 99 para uma única experiência ou US$ 359 para toda a série. A inscrição para não membros custa US$ 149 para uma única experiência ou US$ 899 para a série de eventos. A compra de um passe de série inclui acesso sob demanda gratuito ao Simpósio de Talentos e Tecnologia do PMI, que ocorreu em junho, e sessões gravadas selecionadas para os participantes lerem até janeiro de 2021. Cada evento é elegível para unidades de desenvolvimento profissional (PDUs) para manter as certificações PMI®.

Inscreva-se hoje em experience.pmi.org.

