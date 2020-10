AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2020 ATÉ TERÇA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2020

América

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Resultados Netflix - 20H00

Europa

STEPANAKERT (Azerbaijão) - Combates em Nagorno-Karabakh - (até 25 de Outubro)

MADRI (Espanha) - Estado de alarme e confinamento parcial - (até 23)

(+) FRANÇA - Polícia visa redes islâmicas após decapitação de um professor - (até 23)

BARCELONA (Espanha) - Catalunha fecha bares e restaurantes - (até 29)

(+) BERLIM (Alemanha) - Conferência sobre o conflito de Nagorno-Karabakh com representantes da Igreja Armênia - 05H30

(+) BERLIM (Alemanha) - Ministro do Interior, Horst Seehofer, apresenta relatório sobre segurança cibernética - 07H00

(+) COPENHAGA (Dinamarca) - ONU, UE, Dinamarca e Alemanha realizam conferência sobre crise humanitária no Sahel - 10H30

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

Oriente Médio e África do Norte

BEIRUTE (Líbano) - Parlamento se reúne para discutir a lei geral de anistia -

Ásia-Pacífico

(+) ISLAMABAD (Paquistão) - Gulbuddin Hekmatyar, líder do grupo Hezb-e-Islami no Afeganistão, visita os líderes do Paquistão - (até 21)

África

(+) CARTUM (Sudão) - TPI deve se pronunciar sobre o ex-ditador Omar al-Bashir, procurado por crimes de guerra - (até 21)

Varios

In space - Sonda dos EUA deve pousar no asteroide Bennu -

QUARTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2020

América

(+) FILADÉLFIA (Estados Unidos) - Obama faz campanha para ex-braço direito Biden pela primeira vez -

ESTADOS UNIDOS - Reabertura de fronteiras dos EUA com o México e Canadá -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pompeo entre os palestrantes da conferência de dois dias sobre antissemitismo - (até 22)

Europa

(+) PARIS (França) - Homenagem nacional ao professor Samuel Paty -

LONDRES (Reino Unido) - Primeiro-ministro responde perguntas do Parlamento - 09H00

MADRI (Espanha) - Vox, partido de extrema direita, apresenta moção de censura contra Sánchez - (até 22)

PARIS (França) - Feira do Chocolate de Paris - (até 25)

LONDRES (Reino Unido) - 'Show me the Monet' de Banksy leiloado -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do Papa com um público limitado - 05H30

QUINTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2020

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O Comitê Judiciário do Senado vota candidata à Suprema Corte, Coney Barrett -

NASHVILLE (Estados Unidos) - Trump e Biden realizam segundo e último debate presidencial - 23H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 10H30

Europa

PARIS (França) - Venda de 41 esculturas monumentais de Miró, Calder e Rodin pela Christie's -

LONDRES (Reino Unido) - Venda da pintura de David Hockney pela Christie's para arrecadar fundos para a Royal Opera House -

Ásia-Pacífico

(+) SHENZHEN (China) - Huawei lançará telefone Mate 40, que deve ser o último da empresa com chips Kirin de ponta, devido às sanções dos EUA - 10H00

SEXTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2020

América

BRASÍLIA (Brasil) - Inversión Extranjera (Estatisticas do Setor Externo) Ref: mês septiembre - 11H30

SÁBADO, 24 DE OUTUBRO DE 2020

América

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - 75º aniversário das Nações Unidas -

DOMINGO, 25 DE OUTUBRO DE 2020

América

(+) CHILE - Referendo sobre mudança da Constituição herdada da época da ditadura de Pinochet -

Europa

(+) BERLIM (Alemanha) - Cúpula Mundial da Saúde 2020 - (até 27)

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus do Papa na Praça de São Pedro - 07H00

Oriente Médio e África do Norte

DUBAI (Emirados Árabes Unidos) - 71º Congresso Internacional de Astronáutica - (até 29)

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - China Fashion Week - 02H00 (até 1 de Novembro)

SEGUNDA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2020

América

(+) VANCOUVER (Canadá) - Audiências de extradição são retomadas para diretora da Huawei Meng Wanzhou - 19H00 (até 30)

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Partido Comunista Chinês realiza quinta plenária - (até 29)

TERÇA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2020

(+) CANNES (França) - Versão reduzida do Festival de Cannes - (até 29)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Booker Prize -