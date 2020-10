EUA e o retrato de uma eleição: disputa se reduz a estados decisivos

As eleições presidenciais dos Estados Unidos em 3 de novembro se reduzem a alguns estados cruciais, que decidirão a disputa entre o democrata Joe Biden e o presidente republicano Donald Trump.

Trump assegurou a vitória em 2016 ao triunfar na Flórida, Pensilvânia, Michigan, Carolina do Norte, Wisconsin e Arizona. Mas agora aparece em desvantagem nas pesquisas nos seis estados.

Biden também supera Trump, por margens estreitas, em outros três estados que o republicano venceu em 2016: Geórgia, Iowa e Ohio, segundo a média das pesquisas da plataforma RealClearPolitics (RCP).

A seguir um resumo da disputa nos nove estados decisivos:

- Pensilvânia -

O estado natal de Biden tem o maior peso eleitoral no 'Rust Belt' (Cinturão da Ferrugem), uma região do centro-norte do país marcada pelo declínio industrial na última década.

Os numerosos partidários de Trump fazem campanha de porta em porta nos subúrbios das grandes cidades.

No campo democrata, o ex-presidente Barack Obama fará sua primeira aparição na campanha eleitoral na próxima semana em um evento na Filadélfia para apoiar seu ex-vice-presidente.

A Pensilvânia tem múltiplas regiões socioeconômicas e Biden investiu grandes recursos de publicidade no estado.

As grandes cidades da Pensilvânia certamente votarão em Biden, enquanto o oeste rural e o centro conservador devem apoiar Trump. Para os dois, vencer nos subúrbios das cidade e no nordeste do estado é fundamental.

Média da RCP: Biden vence por 5,6 pontos percentuais.

- Michigan -

Michigan se inclinou por pouco a favor de Trump em 2016 e este ano a briga é acirrada.

Trump visitou o estado dos Grandes Lagos com a promessa de uma economia grandiosa, mas os eleitores estão preocupados com o impacto da pandemia de coronavírus e a resposta do presidente.

A governadora democrata Gretchen Whitmer enfrentou diversas vezes Trump e os fechamentos obrigatórios para evitar contágios provocaram a fúria dos conservadores.

Manifestantes armados protestaram diante da sede do governo estadual há alguns meses e integrantes de um grupo de extrema direita foram detidos recentemente por planejar o sequestro da governadora.

RCP: Biden vence por 7,2 pontos percentuais.

- Wisconsin -

Em 2016, a democrata Hillary Clinton optou por não fazer campanha na terra dos laticínios dos EUA e foi castigada pelos eleitores. Neste ano, os democratas se concentraram em Wisconsin, escolhendo o estado como sede de sua convenção nacional, mas o evento aconteceu de forma virtual por causa da pandemia de covid-19.

Trump e Biden fazem campanha no estado e o vice-presidente Mike Pence e a companheira de chapa de Biden, Kamala Harris, também visitaram Wisconsin.

PCR: Biden vence por 6,3 pontos percentuais.

- Flórida -

O "Sunshine State" é o maior dos estados conhecidos como 'pendulares'.

Os republicanos estabeleceram uma defesa feroz na Flórida, que tem rápido crescimento populacional, indústria agrícola forte e é o lar de muitos aposentados. Mas os democratas acusam seus rivais de suprimir o acesso ao voto, especialmente em comunidades com pessoas negras.

A enorme população latina do estado será chave, e as pesquisas mostram que ela está menos alinhada com o lado democrata do que em 2016. Ao mesmo tempo, as pessoas mais velhas têm se afastado de Trump devido a sua gestão da pandemia.

A maioria dos especialistas afirmam que a Flórida é decisiva para Trump: se ele perder no estado, provavelmente perde a Casa Branca.

RCP: Biden vence por 1,4 pontos percentual.

- Carolina do Norte -

O estado tradicionalmente conservador escolheu Trump há quatro anos, mas agora o resultado é incerto.

O governador da Carolina do Norte é um democrata que recebeu elogios por sua resposta à pandemia. Os republicanos escolheram o estado como sede de sua convenção nacional, mas o encontro terminou acontecendo em grande parte por videoconferência.

PCR: Biden vence por 2,7 pontos percentuais.

- Arizona -

Arizona é um reduto republicano há décadas, mas seu eleitorado está mudando, com uma comunidade latina em crescimento e um fluxo de californianos progressistas.

Os eleitores conservadores apreciam os esforços de Trump para restringir a imigração e construir um muro na fronteira com o México.

Mas Trump reduziu suas chances ao criticar de maneira repetida o falecido senador John McCain, que representou Arizona em Washington e ainda ocupa um lugar de destaque na política estadual. A viúva de McCain, Cindy McCain, anunciou apoio a Biden.

RCP: Biden vence por 4,0 pontos percentuais.

- Iowa -

Trump venceu com facilidade em Iowa há quatro anos, superando Hillary Clinton por quase 10 pontos, mas a disputa está acirrada desta vez no estado agrícola do Meio Oeste.

Esta semana, Trump organizou um comício em Iowa, um sinal de que está na defensiva em um estado no qual considerava uma vitória certa.

PCR: Biden vence por 1,2 ponto percentual.

- Geórgia -

Nenhum democrata vence na Geórgia desde Bill Clinton em 1992, mas o outrora reduto republicano mostrou uma tendência democrata nos últimos anos.

Trump organizou um comício na Geórgia na sexta-feira, um indício de que pode estar em terreno instável na região.

PCR: Biden vence por 1,2 ponto percentual.

- Ohio -

Ohio, com 18 votos no Colégio Eleitoral que decidirá o presidente, é um dos principais troféus da eleição.

Trump derrotou Clinton em Ohio por 8,1 pontos, mas as pesquisas mostram uma disputa acirrada desta vez no estado industrial do Meio Oeste.

Biden visitou o estado e prometeu ajudar a salvar a indústria automotiva americana quando era vice-presidente.

PCR: Biden vence por 0,6 pouto percentual.