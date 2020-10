Avião comercial dos Emirados pousa pela primeira vez em Israel

Um avião da companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos Etihad Airways se tornou nesta segunda-feira(19) o primeiro voo de passageiros deste país do Golfo a pousar em Israel, resultado da normalização das relações entre os dois países.

O voo EY 9607 de Abu Dhabi pousou em Tel Aviv na manhã desta segunda-feira e transportará profissionais israelenses do setor de turismo aos Emirados Árabes Unidos para uma visita de dois dias, disse à AFP Liza Dvir, porta-voz do Ministério dos Transportes de Israel.

"Hoje escrevemos história. A Etihad se tornou a primeira empresa do Golfo a fazer um voo de passageiros para Israel. E isso é apenas o começo", disse a Etihad Airways em mensagem em sua conta no Twitter.

No domingo, Israel e os Emirados Árabes Unidos concordaram em realizar 28 voos semanais entre os dois países, disse Dvir, que não especificou quando o acordo entrará em vigor.

Israel assinou acordos em 15 de setembro para estabelecer relações com os Emirados e Bahrein, pactos alcançados com a mediação norte-americana.

Os dois Estados do Golfo tornaram-se assim os primeiros países árabes a normalizar as suas relações com Israel depois do Egito (1979) e da Jordânia (1994).

O primeiro voo comercial direto entre Israel e os Emirados aconteceu no final de agosto, com uma delegação oficial israelense a bordo. Em 23 de setembro, um voo israelense pousou no Bahrein.