Israel e Bahrein formalizam hoje relações diplomáticas

Israel e Bahrein formalizam, neste domingo (18), a normalização de suas relações diplomáticas, em uma cerimônia em Manama - informou uma autoridade israelense na capital do arquipélago.

Uma delegação israelense e representantes do reino do Bahrein vão assinar "um comunicado conjunto [que] marcará o estabelecimento de relações diplomáticas plenas", em aplicação do acordo firmado em 15 de setembro entre estes dois Estados em Washington, declarou o governante.

Assim que o documento for assinado, no marco de uma cerimônia marcada para a noite de domingo, Israel e Bahrein poderão abrir embaixadas, acrescentou a mesma fonte.

Após o acordo de paz Egito-Israel, em 1979, e o acordo com a Jordânia, em 1994, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein se tornaram o terceiro e o quarto países árabes a decidir normalizar as relações com Israel.

Os palestinos condenaram esses acordos, que chamaram de "traição" às suas aspirações de criar seu próprio Estado independente.