UE condenou ações da Turquia no Mediterrâneo oriental

Os líderes da União Europeia condenaram nesta sexta-feira (16) as ações da Turquia no Mediterrâneo Oriental, onde suas operações de exploração de hidrocarbonetos agravaram dramaticamente as antigas tensões com Grécia e Chipre.

As conclusões da cúpula europeia de dois dias em Bruxelas mencionam a condenação das "ações unilaterais e provocativas" da Turquia e reiteram a sua "total solidariedade" com a Grécia e Chipre, dois países-membros da UE.

Ao mesmo tempo, exortaram a Turquia a "reverter essas ações" e garantir a redução das tensões na região.

Por sua vez, a chefe do governo alemão, Angela Merkel, disse a repórteres que "as recentes medidas unilaterais tomadas pela Turquia, que são obviamente provocações, aumentaram as tensões novamente em vez de dissolvê-las".

Isso "é muito lamentável e também desnecessário", acrescentou. "É preciso saber que a linguagem da ameaça não funcionará com a Turquia.

Em vez de ameaçar a Turquia, a União Europeia deveria fazer propostas para resolver a disputa de uma forma imparcial e mutuamente benéfica", reagiu o Ministério turco da Relações Exteriores em um comunicado.

Os líderes da UE tiveram uma longa discussão sobre suas relações com a Turquia em uma cúpula há apenas duas semanas, mas Grécia e Chipre colocaram suas exigências sobre a atitude turca no Mediterrâneo novamente na agenda.

Depois de uma disputa semelhante em agosto, a Turquia redistribuiu o navio de pesquisa "Oruc Reis" nas águas entre Chipre e as ilhas gregas de Creta e Kastellorizo.

Os Estados Unidos e a Alemanha - dois aliados da Grécia e da Turquia na Otan - chamaram a missão de exploração de gás da Turquia de "provocação" e instaram Ancara a retirar o navio.

No entanto, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse nesta sexta-feira que não haverá mudança na estratégia acordada na última cúpula.

De acordo com esse plano, a UE acompanhará de perto as ações da Turquia no Mediterrâneo Oriental e decidirá sobre as possíveis ações em uma cúpula agendada para dezembro.

O bloco alertou a Turquia que todas as opções estão sobre a mesa, incluindo sanções.