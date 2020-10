Comunicado do Business Wire :O-RAN ALLIANCE

A O-RAN ALLIANCE conduziu com sucesso seu segundo plugfest mundial e prova de conceito para demonstrar a funcionalidade, bem como a interoperabilidade de vários fornecedores de equipamentos de rede baseados em O-RAN. Em quatro locais em todo o mundo, no total 55 empresas se reuniram para lidar com os desafios funcionais, de interoperabilidade e de desempenho do ecossistema O-RAN. Os cenários de teste foram aprovados com sucesso, provando a prontidão das implementações O-RAN para implementação comercial.

O-RAN Plugfest 2020 Integration and Testing Configuration (Graphic: Business Wire)

"O teste e a integração são cruciais para o desenvolvimento de um ecossistema RAN aberto comercialmente disponível e é por isso que a O-RAN ALLIANCE fornece às suas empresas membros uma estrutura de plugfest global eficiente, que complementa o esforço de especificação O-RAN, bem como a comunidade de software O-RAN", Disse Andre Fuetsch, presidente da O-RAN ALLIANCE e diretor de tecnologia da AT&T.; "O esforço conjunto, aberto e coordenado acelera muito a avaliação técnica das soluções O-RAN e evita efetivamente a duplicação de esforços para todas as partes envolvidas, sejam operadoras de rede ou provedores de soluções."

Ásia

O O-RAN plugfest/PoC no leste asiático foi conduzido em vários laboratórios de operadores e fornecedores no Japão e na China. As atividades no Japão foram hospedadas pela NTT DOCOMO, KDDI e SoftBank Corp., e as atividades na China foram hospedadas nos laboratórios China OTIC. Um conjunto de cenários focado na interoperabilidade de vários fornecedores usando interfaces abertas de O-RAN: Open Fronthaul (OFH), Fronthaul Multiplexer (FHM), X2, A1, E2, F1 e E1. Outro conjunto de cenários também envolveu virtualização de RAN e RAN Intelligent Controllers (RIC). O plugfest do Leste Asiático foi apoiado por 16 empresas. Além dos anfitriões, houve: Altran, Astri, CIG, Fujitsu, JMA Wireless, Keysight Technologies, Kyocera, Mavenir, NEC, NXP, Radisys, Samsung e Toshiba.

Naoki Tani, vice-presidente executivo e diretor de tecnologia da NTT DOCOMO, comentou: "Acreditamos que a ampla disponibilidade de soluções compatíveis com O-RAN permitirá a construção de redes 5G altamente flexíveis e estamos satisfeitos com a expansão e o aprimoramento das atividades de RAN de vários fornecedores observadas neste segundo plugfest O-RAN. O evento no Japão, co-hospedado com a KDDI e a SoftBank Corp., também teve uma participação crescente e demonstração de novos recursos. Fortaleceremos essas atividades conjuntas, incluindo a criação de um Centro de Teste e Integração Aberto no Japão e a coordenação com outras regiões do mundo, para acelerar ainda mais o desenvolvimento do ecossistema de vários fornecedores O-RAN."

Organizado pela Bharti Airtel, o plugfest da Índia foi realizado nas localidades de Gurgaon e Bengaluru. As demonstrações mostraram interoperabilidade de vários fornecedores OFH, validação de sistema O-DU, interface X2 e casos de uso RIC compatíveis com interfaces O1 e E2 para otimização de desempenho de rede. 10 empresas realizaram os cenários, incluindo: Altiostar, Altran, ASOCS, Mavenir, NEC, STL, VIAVI Solutions, VVDN e Xilinx.

"É encorajador notar que a O-RAN ALLIANCE continua a construir o ímpeto para o RAN aberto. O plugfest de sucesso deste ano é um testemunho de um ecossistema em maturação. A Airtel continua comprometida em construir uma comunidade de parceiros RAN abertos na Índia, para dimensionar nossas iniciativas de rede 4G com base em O-RAN e se preparar para a implantação de redes 5G", disse Randeep Sekhon, diretor de tecnologia da Bharti Airtel. "Gostaria de cumprimentar a O-RAN ALLIANCE, seu Grupo de Foco de Teste e Integração, todos os anfitriões e empresas participantes por apresentarem excelentes demonstrações apesar dos desafios de uma pandemia global de Covid-19."

Europa

Deutsche Telekom, TIM, Telefónica, Orange e BT se uniram ao Telecom Infra Project (TIP) para hospedar o primeiro Plugfest O-RAN & TIP nos laboratórios comunitários OTIC e TIP em Berlim, Madri e Turim. O plugfest se concentrou principalmente no Open Fronthaul, opções de transporte associadas e interoperabilidade de vários fornecedores.

No total, 34 empresas participaram da filial europeia do plugfest. Com EANTC como integrador de sistema, apoiado por engenheiros de tecnologias highstreet e os operadores de hospedagem, havia: Altran, Astri, Baicells, Benetel, Calnex, Ciena, Cisco, CommScope, Delta, EXFO, Foxconn, Fujitsu, JMA Wireless, Juniper Networks, Keysight Technologies, Mavenir, MTI mobile, ng4T, QCT, Radisys, Rohde&Schwarz;, VIAVI Solutions, Wind River, Wiwynn, WNC e Xilinx.

"O O-RAN e o TIP Plugfest conjuntos demonstram o poder da comunidade para acelerar a prontidão da infraestrutura de rede compatível com o O-RAN de vários fornecedores. Foi a primeira vez que as operadoras de toda a Europa uniram forças para dar as boas-vindas aos parceiros do ecossistema e facilitar a verificação, integração e teste de seus componentes RAN desagregados", disse Alex Choi, COO da O-RAN ALLIANCE e SVP Estratégia de Tecnologia e Inovação Tecnológica, Deutsche Telekom. "Este esforço coordenado da comunidade europeia representa mais um passo em direção à realização de um ecossistema robusto de produtos compatíveis com O-RAN de vários fornecedores."

América do Norte

A união O-RAN e O-RAN Software Community (OSC) Plugfest/PoC apresentado pela AT&T; e Verizon ocorreu no Platforms for Advanced Wireless Research na cidade de Nova York e em Salt Lake City. O foco principal foi demonstrar a evolução das principais especificações O-RAN em conjunto com os aprimoramentos e novos recursos fornecidos pelo lançamento "Bronze" da comunidade de software O-RAN. 10 empresas uniram forças no plugfest norte-americano, incluindo Accelleran, Cisco, Ericsson, highstreet technologies, Kumu Networks, Mavenir, Nokia e VMware.

O-RAN Plugfest Virtual Showcase

Para fornecer uma visão mais detalhada e interativa sobre o plugfest, O-RAN ALLIANCE está preparando seu Plugfest Virtual Showcase. Aberto ao público em geral, os visitantes terão a oportunidade de conhecer o ambiente do plugfest O-RAN, os cenários de teste e também os componentes testados. O O-RAN Plugfest Virtual Showcase logo se tornará parte do site www.o-ran.org.

Sobre a O-RAN ALLIANCE

A O-RAN ALLIANCE é uma comunidade mundial com mais de 230 operadoras de rede móvel, fornecedores e pesquisadores e instituições acadêmicas que operam no setor de redes de acesso via rádio (RAN). Como a RAN é uma parte essencial de qualquer rede móvel, a missão da O-RAN ALLIANCE é reformular o setor para redes móveis mais inteligentes, abertas, virtualizadas e totalmente interoperáveis. Os novos padrões O-RAN permitirão um ecossistema de fornecedores de RAN mais competitivo e vibrante, com inovação mais rápida para melhorar a experiência do usuário. As redes móveis compatíveis com O-RAN melhorarão, ao mesmo tempo, a eficiência das implantações de RAN e as operações das operadoras móveis. Para conseguir isso, a O-RAN ALLIANCE publica novas especificações de RAN, lança software aberto para a RAN e apoia seus membros na integração e teste de suas implementações. Para mais informações, acesse www.o-ran.org.

