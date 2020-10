Total de mortes por covid-19 passa de 1,1 milhão no mundo

Mais de 1,1 milhão de mortes por covid-19 foram oficialmente contabilizadas no mundo - conforme balanço feito pela AFP com base em fontes oficiais, nesta sexta-feira (16).

Pelo menos 1.100.056 pessoas morreram, de um total de 38.997.267 casos de contágio. Pelo menos um quinto foi registrado nos Estados Unidos, o país mais atingido no mundo, com 217.798 mortos e 7.985.356 contágios. Depois, vêm Brasil, com 152.460 óbitos e 5.169.386 casos; Índia (112.161 mortos, 7.370.468 casos); México (85.285 mortes, 834.910 infecções); e Reino Unido (43.293 óbitos, 673.622 casos).