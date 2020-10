Twitter reporta pane mundial e diz que está investigando

O Twitter anunciou que está tentando resolver uma pane mundial nesta quinta-feira (15) por volta das 19h25 de Brasília (22h25 GMT), na noite em que os candidatos à Casa Branca participam de dois importantes eventos televisivos simultâneos.

O incidente marcou um novo revés para a rede social, que enfrenta acusações de parcialidade em sua decisão de bloquear um artigo que criticava o candidato democrata à presidência dos EUA, Joe Biden.

"Sabemos que as pessoas estão com problemas para tuitar e usar o Twitter. Estamos tentando resolver este problema o mais rapidamente possível", confirmou à AFP um porta-voz do grupo californiano.

Diversas tentativas de postar um tweet eram respondidas automaticamente com a mensagem: "Algo deu errado. Tentar novamente". Por volta das 20h no horário de Brasília (23h GMT), porém, a plataforma parecia estar de volta à normalidade.

De acordo com o site Downdetector, usuários em todos os continentes haviam reportado anteriormente que não conseguiam usar a rede social, mas as falhas se concentravam principalmente nas costas leste e oeste dos Estados Unidos, assim como no Japão.

O apagão parece ter começado por volta das 18h de Brasília (21h GMT). "Continuamos monitorando enquanto nossas equipes investigam. Mais atualizações em breve", dizia a interface do aplicativo.