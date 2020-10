Comunicado do Business Wire :Ekata

A Ekata, líder global em verificação de identidade digital, apresenta a API de abertura de conta, projetada para atuar em contas de alto risco para mitigar perdas por fraudes de identidade sintética. A API de abertura de conta diferencia potenciais malfeitores de bons clientes durante o processo de cadastro on-line. Projetada para possibilitar estratégias de integração de clientes, a API de abertura de conta:

-- Protege empréstimos pessoais. Ela evita o desaparecimento de tomadores ilegítimos ao impedi-los de abrir uma conta com informações falsas ou enganosas.

-- Impede a quebra de crédito. A solução toma medidas proativas para impedir que os malfeitores estabeleçam presença e manipulem suas contas antes que isso ocorra.

-- Reduz o abandono de aplicativos. Ela captura a oportunidade de reduzir o atrito e adaptar um processo de cadastro mais rápido, fácil e eficiente para candidatos de baixo risco, garantindo a precisão dos dados.

Estudos recentes identificaram que a fraude de identidade sintética é o tipo de crime financeiro que mais cresce nos Estados Unidos. De fato, estima-se que mais de 60% das perdas por fraudes em bancos ocorrem por fraudes de identidade, e 20% delas são fraudes de identidade sintética. De acordo com a American Bankers Association, fraudes sintéticas custam aos credores mais de US$ 6 bilhões por ano, e a perda média é estimada em US$ 10.000 por conta. Empregando informações válidas de qualificação combinadas com informações secundárias falsas, os criminosos cultivam essas identidades para fraudar bancos, causando baixas e perdas para as instituições financeiras. Esses ataques devem ser tratados de forma proativa ao integrar os clientes.

"Cada vez mais informações de identificação pessoal tradicionais são comprometidas on-line, o que torna mais fácil para os fraudadores criar e promover identidades sintéticas", explicou Bhavana Mathur, vice-presidente de gestão de produtos da Ekata. "Esse tipo de fraude é difícil de detectar, pois aspectos da identidade são válidos e, muitas vezes, passam sem ser percebidos durante o processo de abertura de conta. A API de abertura de conta da Ekata emprega percepções de dados estáticos e dinâmicos para ajudar a detectar e evitar esse tipo de cibercrime desde o início."

Estão entre os principais recursos da API de abertura de conta:

-- Pontuação de risco de identidade: pontuação de risco abrangente que combina dados dinâmicos em cinco elementos principais de identidade (nome, telefone, e-mail, endereço, IP), bem como seus padrões de uso.

-- Pontuação de rede de identidade: pontuação de risco preditiva construída sobre padrões de uso de elementos de identidade em consultas de dados reais na rede da Ekata.

-- Sinais de rede: retorna três sinais exclusivos para avaliar o risco do endereço de localização (IP identificado pela última vez), do telefone (telefone identificado pela última vez) e da relação entre o telefone e o e-mail fornecidos (telefone e e-mail identificados pela primeira vez).

-- Requisitos mínimos de entrada: requer apenas duas entradas comuns para iniciar o processo de verificação - telefone ou e-mail, e endereço IP. Todas as outras entradas são opcionais.

-- Escalabilidade: flexibilidade para oferecer suporte a requisitos de volume de consulta por segundo massivos e sustentados, retendo ao mesmo tempo latências baixas de maneira confiável.

"O cibercrime nunca esteve tão sofisticado, mas ao utilizarem elementos de identidade dinâmicos e padrões de uso do mundo real, as agências emissoras têm mais chance de detectar e impedir contas fraudulentas, permitindo ao mesmo tempo contas válidas sem atrito excessivo", acrescentou Mathur.

A API de abertura de conta é alimentada pela pilha de tecnologia mais rápida e confiável do setor, construída em uma infraestrutura de nível empresarial de elite, alimentada por dados de identidade globais precisos do Identity Graph e diferenciada com percepções exclusivas da Identity Network.

Para saber mais sobre como integrar a API de abertura de conta a seu modelo de risco, acesse o site da Ekata em https://ekata.com/products/account-opening-api/.

Sobre a Ekata

A Ekata oferece soluções globais de verificação de identidade por meio de APIs de nível empresarial para tomada de decisão automatizada e o Pro Insight, uma solução de software como serviço (SaaS) para revisão manual direcionada a empresas internacionais que permite aumentar a receita ao maximizar sua previsibilidade de boas transações. O pacote de produtos da Ekata é alimentado pelo Ekata Identity Engine (EIE), o primeiro e único mecanismo de verificação de identidade internacional de seu tipo. Ele utiliza algoritmos de aprendizado de máquina complexos nos cinco principais atributos do consumidor - e-mail, telefone, nome (pessoa física ou jurídica), endereço físico e IP - para derivar links de dados exclusivos e recursos de bilhões de transações em tempo real dentro da rede exclusiva da Ekata e os dados licenciados de um amplo espectro de provedores globais. Empresas do mundo todo, inclusive Alipay, Microsoft e Stripe, utilizam nosso pacote de produtos para aumentar as aprovações de mais transações legítimas, reduzir o atrito com o cliente na abertura de conta e encontrar fraudes.

