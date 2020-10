Wall Street fecha em baixa

Wall Street, que começou o dia em território negativo devido a preocupações políticas e de saúde, reduziu consideravelmente suas perdas durante o dia, mas também terminou no vermelho.

O Dow Jones Industrial Average perdeu 0,07%, fechando em 28.494,20 unidades. O Nasdaq caiu 0,47%, a 11.713,87 unidades, e o índice ampliado S&P; 500 recuou 0,15%, a 3.483,34 unidades.

O mercado de ações começou o dia com o pé esquerdo devido ao ressurgimento do covid-19 na Europa e sem a esperança de um plano de apoio econômico nos Estados Unidos antes das eleições de 3 de novembro.

"No início do dia pensamos que teríamos um grande dia de baixa, mas a tendência mudou", explicou Karl Haeling, do LBBW. "O mercado tem a sensação de que mesmo havendo restrições na Europa (...) a retórica é mais forte do que as medidas impostas", acrescentou.

"O mercado não acredita no fechamento total da atividade" na Europa, concluiu Haeling.

Além disso, "os mercados duelaram sobre a probabilidade de um plano de reativação antes das eleições" nos Estados Unidos, disseram os analistas de Charles Schwab.