YouTube toma medidas para conter movimento de ultra-direita QAnon nos EUA

Acompanhando o Twitter e o Facebook, o YouTube anunciou nesta quinta-feira (15) que está endurecendo suas regras contra a disseminação de teorias da conspiração para fins violentos, notadamente QAnon, um movimento conspiratório pró-Trump que avançou, em meio a protestos contra o racismo e antirracismo.

Os regulamentos da plataforma de vídeo do Google sobre mensagens de ódio e assédio agora proíbem "conteúdo direcionado a indivíduos ou grupos de pessoas com teorias de conspiração que foram usadas para justificar a violência na vida real", apontou o Youtube em comunicado.

A rede social, que conta com 2 bilhões de usuários mensais, também afirmou ter removido dezenas de milhares de vídeos vinculados ao QAnon e baniu centenas de canais, notadamente por ter "ameaçado de usar violência" ou "negado a existência de grandes eventos violentos", como o Holocausto.

QAnon é um movimento de extrema direita que defende a ideia de que o presidente dos EUA, Donald Trump, trava uma guerra secreta contra uma seita liberal global composta de pedófilos satanistas.

Nascida nas redes sociais em 2017, ganhou popularidade graças a postagens viralizadas no Facebook e Instagram.

A gigante da tecnologia anunciou no dia 7 de outubro a remoção de todas as contas e conteúdos vinculados ao movimento em sua plataforma principal e no Instagram, incluindo páginas que "não contêm conteúdo violento".

Na verdade, o Facebook notou que os defensores dessas teorias da conspiração mudaram de usuário para usuário para atrair constantemente novos públicos.

Seus membros se passam por ativistas contra o tráfico de crianças e usam palavras-chave como #SaveTheChildren (save children).

A menos de três semanas de uma eleição presidencial em meio à alta tensão, as plataformas de tecnologia multiplicaram medidas para pacificar as trocas e demonstrar que não são veículos de mensagens de ódio e desinformação, após intensas críticas.