Trump ataca big techs, e afirma que mesmo democratas apoiam ações contra setor

O presidente americano, Donald Trump, atacou as empresas de tecnologia nesta quinta-feira, 15. Em comício na Carolina do Norte, Trump afirmou que as "big techs" sempre "tiveram total proteção" ao longo dos anos, e que estariam ligadas à "mídia mainstream". O presidente afirmou que "até os democratas" têm interesse em ações contra as maiores companhias do setor.



A Carolina do Norte é considerada um Estado-pêndulo ("swing-state") - assim, vencer por lá é fundamental para se chegar à Casa Branca. Na mais recente pesquisa de intenção de voto do The New York Times no Estado, Trump aparecia atrás do rival democrata Joe Biden. Outro swing-state a quem Trump fez alusão foi a Pensilvânia, onde afirmou que milhão de postos de trabalho seriam perdidos na extração de petróleo por meio do fracking, que ele acusou Biden de querer proibir caso o democrata seja eleito.