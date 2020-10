África está em momento 'crucial' da pandemia, alerta OMS

A África está em um momento "crucial" na luta contra a covid-19, registrando um aumento no número de mortes após a flexibilização das restrições em vários países - alertou a diretora da Organização Mundial da Saúde (OMS) para este continente, Matshidiso Moeti, nesta quinta-feira (15).

Os casos de contágio semanais aumentaram 7%, em média, nos últimos 30 dias, em todo continente, e as mortes, 8%, de acordo com os Centros de Prevenção e Controle de Doenças na África (Africa CDC), agência especializada da União Africana (UA).

"Estamos realmente em um momento crucial da pandemia na África. As curvas da epidemia no continente experimentaram uma tendência de queda nos últimos três meses. Essa queda se estabilizou", afirmou Moeti, em entrevista coletiva.

Apesar da preocupação inicial com as consequências potencialmente devastadoras da epidemia em um continente pobre e com grande precariedade de saúde, os 55 Estados da UA registraram até o momento 1,6 milhão de casos, ou 4,2% do total mundial, de acordo com o CDC África.

As 39.000 mortes registradas na África representam 3,6% do total mundial, enquanto seus habitantes representam 17% da população do planeta.

Muitos países aplicaram rapidamente medidas restritivas e limitaram os deslocamentos durante longos períodos para, depois, irem gradualmente amenizando as restrições.

"Já estamos vendo o que acontece na Europa quando eles suavizam o bloqueio, como o número de novos casos aumentou e como alguns países contemplam um novo confinamento. Não podemos permitir isso", frisou o diretor do CDC Africa, John Nkengasong.

A África do Sul acumula metade dos casos do continente. No Norte da África, Marrocos, Tunísia e Líbia também registraram altas significativas no número de contágios nas últimas semanas.

A proximidade com a Europa também preocupa os especialistas, "no momento em que a África reabre suas fronteiras para viagens de negócios e turistas", completou Moeti.