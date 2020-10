Comunicado do Business Wire :MetLife, Inc.

A MetLife, Inc. (NYSE: MET) anunciou hoje uma série de mudanças em sua equipe de liderança sênior. Todas as alterações entram em vigor em 1º de janeiro de 2021, a menos que seja especificado de outro modo.

O Vice-Presidente Executivo e Presidente na América Latina, Oscar Schmidt, irá se aposentar após uma carreira notável de 26 anos na empresa. Ele se afastará de sua posição executiva em 31 de dezembro de 2020 e permanecerá no cargo até o fim de março de 2021 para auxiliar na transição da liderança.

"Nas últimas duas décadas e meia, Oscar nos ajudou a crescer e desenvolver nossos negócios na América Latina, construindo um portfólio bem diversificado de negócios em toda a região", disse o Presidente e Diretor Executivo da MetLife, Michel Khalaf. "Sob sua forte liderança, crescemos e nos tornamos a maior companhia de segurados de vida da América Latina - uma distinção alcançada organicamente e por meio de uma série de aquisições."

O sucessor de Schmidt como Presidente Regional na América Latina será Eric Clurfain, Vice-Presidente Executivo, Presidente de Conselho, Presidente e Diretor Executivo da MetLife Japan K.K., sujeito às aprovações necessárias. Ele se reportará a Khalaf.

"Com mais de duas décadas de experiência em seguros, Eric tem um histórico comprovado de formação de equipes e negócios de alto desempenho e um profundo compromisso com nossos associados e clientes", disse Khalaf. "Nos últimos dois anos, seu intenso foco na execução de negócios e centralização no cliente impulsionou a mudança de cultura no Japão e apresentou resultados sólidos em apoio à nossa estratégia 'Next Horizon'. Sob sua liderança, estou confiante de que a América Latina continuará sendo o motor no crescimento da MetLife."

A carreira de Clurfain abrange várias geografias e responsabilidades de liderança estratégica. Antes de sua função atual, Clurfain foi Chefe Regional na EMEA com supervisão sobre os 25 mercados da região. Anteriormente, foi Chefe Regional na Europa Central e Oriental após atuar como Diretor Geral da MetLife na Turquia. No início de sua carreira na AIG / Alico, Clurfain viveu e trabalhou na América Latina.

O sucessor de Clurfain como Vice-Presidente Executivo, Presidente de Conselho, Presidente e Diretor executivo da MetLife Japan K.K. será Dirk Ostijn, Chefe na EMEA, sujeito às aprovações necessárias. Ostijn se reportará ao Vice-Presidente Executivo Kishore Ponnavolu, Presidente Regional na Ásia.

"Dirk liderou com sucesso nossa região na EMEA mediante um ambiente operacional desafiador", disse Khalaf. "Sob sua liderança, a equipe na EMEA proporcionou um poderoso impulso com uma robusta sequência de novas oportunidades de negócios, um foco implacável na eficiência e um modelo diversificado que abrange mais de 25 mercados. Sei que sua liderança exemplar, profundo conhecimento em seguros e paixão pelo cliente serão bem-vindos e apreciados por nossa equipe no Japão."

Com mais de 30 anos de experiência, a carreira de Ostijn abrange todos os aspectos do setor de seguros de vida, incluindo produtos, finanças, operações, atendimento ao cliente e tecnologia. Ele também passou mais de uma década gerenciando operações de corretagem de seguros, atuou como diretor geral na Bélgica e ocupou cargos regionais, como diretor financeiro e chefe de iniciativas estratégicas.

O sucessor de Ostijn como Chefe na EMEA será Nuria Garcia, Vice-Presidente Sênior e Chefe Adjunto na EMEA. Ela se reportará a Khalaf.

"Nuria tem um forte foco no desenvolvimento de negócios e parcerias, bem como uma paixão pelo cliente", disse Khalaf. "Ela é uma líder altamente eficaz que pode conectar partes interessadas internas e externas para cooperar em negócios, funções e mercado. Sua liderança representou um papel fundamental no forte e contínuo desempenho da região, e tenho plena confiança de que ela continuará a construir este histórico daqui para frente."

Garcia tem mais de 20 anos de experiência na EMEA, abrangendo distribuição, marketing, operações e finanças, tanto na MetLife quanto na GE.

"Tomados em conjunto, estes movimentos demonstram não apenas nosso compromisso com o desenvolvimento de talentos e planejamento de sucessão, mas também nosso conceituado banco de líderes que estão prontos para avançar imediatamente e agregar valor a nossos clientes e acionistas", disse Khalaf.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas ("MetLife"), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos a fim de ajudar seus clientes individuais e institucionais a navegar por seu mundo em transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados mundiais e detém posições de liderança nos EUA, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para mais informação, acesse www.metlife.com.

Declarações Prospectivas

As declarações prospectivas nesta divulgação, usando termos como "irá", são baseadas em suposições e expectativas que envolvem riscos e incertezas, incluindo "Fatores de Risco" que a MetLife, Inc. descreve em suas apresentações à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Os resultados futuros da MetLife podem ser diferentes, sendo que ela não tem obrigação de corrigir ou atualizar qualquer uma destas declarações.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201015005753/pt/

Mídia: Randy Clerihue, 646-552-0533 Investidores: John Hall, 212-578-7888

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.