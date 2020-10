Comunicado do Business Wire :DeltaTrak, Inc.

DeltaTrak® apresenta seu novo registrador em trânsito FlashLink RTL Prime 3G-2T na PMA Fresh Summit, Fruit Attraction LIVEConnect e Asia Fruit Logistica.

Registrador em trânsito FlashLink RTL Prime 3G-2T, Modelo 22367, é o primeiro de seu tipo. Com sua combinação exclusiva de sensores externos e internos de 15m/50 pés, um registrador pode monitorar a temperatura do ar fornecido em tempo real, enquanto também registra a temperatura na traseira do contêiner. Além disso, esta unidade rastreia a localização e a luz, carregando informações automaticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana para o serviço de nuvem FlashTrak, que pode ser acessado de qualquer dispositivo habilitado para internet. Ambos os conjuntos de dados de temperatura e leituras de luz são exibidos em um gráfico, juntamente com a rota de embarque e o aviso de alerta da geocerca quando o navio chega ao porto.

De acordo com o presidente e diretor executivo da DeltaTrak, Frederick Wu, "Não há outro registrador de dados em tempo real no mercado que ofereça essa solução. Ele oferece aos exportadores o benefício adicional de comparar as temperaturas do ar fornecido em tempo real para a frente e a traseira do contêiner em um único gráfico de um registrador. Você pode ver facilmente se as medições estão dentro de uma diferença de três graus e se sua remessa estava dentro dos limites de temperatura contratados adequados. Quando há um problema, esses dados são as principais evidências para agilizar as investigações de sinistros de seguros. Comparar a temperatura do ar fornecido com os dados de temperatura da transportadora ajudará a determinar se o dano à carga foi causado devido ao desempenho do equipamento refrigerado ou outros possíveis problemas, como obstruções no fluxo de ar", disse o Sr. Wu.

O FlashLink RTL Prime 3G-2T possui um sensor de luz que envia notificações sempre que as portas do contêiner são abertas, alertando as partes interessadas sobre adulteração ou outro acesso não autorizado. Todos os modelos FlashLink RTL possuem memória on-board à prova de falhas, que registra dados a cada 10 minutos. Os relatórios de backup em PDF para download estão disponíveis por meio de um cabo adaptador micro USB padrão. O acesso aos dados na nuvem dá aos exportadores a visibilidade para tomar decisões imediatas, garantia de conformidade com HACCP/FSMA e proteção de sinistro.

Sobre a DeltaTrak®

A DeltaTrak® é uma inovadora líder de gestão de cadeia de frio, monitoramento ambiental e soluções de segurança alimentar para as indústrias de alimentos, produção, ciências da vida e produtos químicos. Entre em contato com a DeltaTrak® pelo telefone 1-800-962-6776 ou pelo e-mail marketing@deltatrak.com. Informações adicionais podem ser encontradas em www.deltatrak.com.

