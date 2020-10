UE sanciona pessoas próximas a Putin por suposto envenenamento de Navalny

A União Europeia revelou, nesta quinta-feira (15), uma lista de seis personalidades afetadas por sanções do bloco em resposta ao suposto envenenamento do opositor russo Alexei Navalny. E o Kremlin ocupa um lugar de destaque.

- Alexander Bortnikov -

Chefe do Serviço Federal de Segurança (FSB) desde 2008, Alexander Bortnikov, de 68 anos, fez sua carreira em Leningrado (atual São Petersburgo), cidade natal de Vladimir Putin que, por sua vez, liderou a organização herdeira da KGB.

Este veterano dos serviços secretos desde 1975 ocupou vários cargos de responsabilidade na KGB e depois no FSB.

Este general é um dos poucos titulares dos quatro graus da Ordem do Mérito da Pátria, uma das maiores distinções do país.

O FSB é um dos pilares do sistema russo.

- Serguei Kiriyenko -

Serguei Kiriyenko, de 58 anos, é o primeiro chefe adjunto do governo presidencial russo desde outubro de 2016 e é influente membro do alto escalão.

No passado, foi copresidente da Comissão Estatal para o Desarmamento Químico da Federação da Rússia e, posteriormente, do Órgão Federal de Energia Atômica e de seu sucessor, o grupo nuclear russo Rosatom.

Também é copresidente da União Russa das Artes Marciais, um esporte muito apreciado por Putin, faixa-preta de judô.

- Andrei Yarin -

O diretor do Departamento de Política Interna da Administração Presidencial russa, Andrei Yarin, de 50 anos, não é uma figura pública, mas tem uma grande influência no cenário político.

Segundo a imprensa russa, este economista e jurista de formação é encarregado de supervisionar as campanhas eleitorais na Rússia.

Em 2018, liderou a administração da equipe da campanha presidencial de Vladimir Putin.

- Serguei Menyailo -

Serguei Menyailo, de 60 anos, representante do presidente russo no Distrito Federal da Sibéria desde 2016, é um ex-militar que ocupou postos de direção nas frotas do Mar do Norte, no Cáspio e no Mar Negro.

Vice-almirante da reserva, também foi governador de Sebastopol, na Crimeia, península ucraniana anexada em 2014 pela Rússia, onde tem sua base na frota russa no Mar Negro.

- Alexei Krivoruchko e Pavel Popov -

Esses dois vice-ministros da Defesa são, neste sentido, adjuntos do ministro da pasta, Serguei Shoigu, uma pessoa mais íntima entre os próximos ao presidente russo.

Alexei Krivoruchko, de 45 anos, é encarregado, entre outras funções, das questões relacionadas ao equipamento militar e técnico das Forças Armadas russas.

Antes de assumir o cargo, em 2018, foi por quatro anos diretor do grupo russo Kalashnikov, produtor do famoso fuzil AK-47.

Pavel Popov, de 63, é encarregado de supervisionar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico no Exército.

Originário de Krasnoyarsk (Sibéria Oriental), fez a maior parte de sua carreira no Ministério russo das Situações de Emergência, a antiga cadeira de Shoigu.