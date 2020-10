Japão vai liberar público em jogos de beisebol para testar medidas de combate à covid-19

O Japão vai organizar partidas de beisebol com a presença de 34.000 espectadores para testar medidas para combater a propagação do coronavírus, oito meses antes dos Jogos Olímpicos, declarou nesta quinta-feira o ministro da Economia do país, Yasutoshi Nishimura.

Os três jogos serão disputados de 30 de outubro a 1º de novembro, no Estádio Yokohama, nos arredores de Tóquio.

Esta arena, que deve abrigar os confronto olímpicos do beisebol e softbol, terá 80% de sua capacidade ocupada.

Por conta da pandemia, no momento a presença de público não pode ultrapassar 50% da capacidade total das praças esportivas no Japão, mas o governo está buscando formas de amenizar esta restrição, para os Jogos de Tóquio, marcados para 23 de Julho a 8 de agosto.

Nishimura, encarregado da prevenção contra covid-19, declarou que essas partidas seriam "uma experiência".

O governador da província de Kanagawa, onde está localizado o estádio, Yuji Kuroiwa, disse que espera que essas partidas "deem um grande passo na direção do sucesso dos Jogos Olímpicos".