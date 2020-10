Autoridades anunciam retorno de torcedores nos estádios do México

A entidade que organiza a primeira divisão do futebol no México (Liga MX) anunciou nesta quarta-feira o retorno gradativo dos torcedores aos estádios a partir desta semana, em que será disputada a 14ª rodada do campeonato nacional (torneio Guard1anes-2020).

A determinação foi feita "após a realização de diversos grupos de trabalho com a Secretaria de Saúde do Governo Federal e os clubes para estabelecer protocolos de abertura dos estádios com autorização dos governos estaduais e municipais".

Para que as arenas esportivas voltem a receber público, será necessária "autorização expressa das autoridades estaduais e / ou municipais", informou a Liga MX.

Além disso, serão aplicados os protocolos e medidas de saúde estabelecidas pelos diferentes governos.

A liga também esclareceu que nenhum estádio pode ultrapassar 50% de sua capacidade oficial, acrescentando que foi elaborado um protocolo de retorno voltado para os torcedores.

É um documento de 37 páginas que estabelece medidas como venda de ingressos exclusivamente por meio eletrônico, saneamento total das entradas dos estádios, medição eletrônica de temperatura (limite de 37,7 graus), distância mínima de 1,5 metro entre os espectadores sentados e proibição de menores de 12 anos.

O último jogo com presença de público no México foi entre o Tijuana e o Pachuca, no estádio Caliente, no dia 13 de março.

Atualmente o México registra 825.340 casos e 84.420 mortes por covid-19.