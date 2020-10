Número recorde de empresas criadas nos EUA no terceiro trimestre

Em um contexto de demissões por conta da pandemia do coronavírus, o número de empresas criadas nos Estados Unidos atingiu recorde no terceiro trimestre, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (14) pelo Escritório do Censo (Census).

O número de empresas criadas aumentou 77,4% entre julho e setembro frente ao trimestre abril-junho, atingindo a marca de 1,6 milhão de inaugurações.

Em relação ao mesmo trimestre de 2019, o salto é igualmente importante: 82,3%.

Esse medidor nunca ultrapassou um milhão desde que as estatísticas começaram a ser publicadas em 2004.

Mais de 12 milhões de americanos continuam desempregados e, desde o início da pandemia do novo coronavírus, cerca de 26 milhões perderam seus empregos ou viram diminuíram suas rendas.