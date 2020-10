Maior bomba da 2ª Guerra já encontrada na Polônia explode durante desativação

A maior bomba da 2ª Guerra já encontrada na Polônia explodiu sob as águas nesta terça-feira, 14, enquanto mergulhadores da Marinha tentavam desativá-la.



Mais de 750 pessoas foram evacuadas da área próxima ao Canal Piast, fora da cidade de Swinoujscie, onde a bomba Tallboy usada pela Força Aérea Real Britânica (RAF) foi encontrada.



A bomba pesava quase 5.400 kg, incluindo 2.400 kg de explosivo. "O processo de deflagração se transformou em detonação. O objeto pode ser considerado neutralizado, não representará mais nenhuma ameaça", disse o segundo-tenente Grzegorz Lewandowski, porta-voz da 8ª Flotilha de Defesa Costeira, segundo a agência de notícias estatal PAP. "Todos os meus mergulhadores estavam fora da zona de perigo", acrescentou.



Por razões de segurança, os desminadores descartaram desde o início o método tradicional de detonação - o mais frequente, mas também o mais violento -, muito temido no caso de uma bomba de seis metros de comprimento com 2,4 toneladas de explosivos equivalente a 3,6 toneladas de dinamite.



O Canal Piast conecta o Mar Báltico com o Rio Oder, na fronteira da Polônia com a Alemanha. A bomba foi lançada pela RAF em 1945 em um ataque ao cruzador alemão Lutzow.



No total, doze Tallboys foram lançadas contra o Lützow, entre elas a que não explodiu.



