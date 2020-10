Barron, filho de Trump e Melania, contraiu covid-19, mas depois testou negativo

Barron Trump, de 14 anos, filho de Donald e Melania Trump, também testou positivo para a covid-19, anunciou nesta quarta-feira (14) a primeira-dama dos Estados Unidos, esclarecendo que o menino depois testou negativo.

"Naturalmente, eu pensei imediatamente no nosso filho", escreveu Melania, em um texto intitulado 'Minha experiência com a covid-19', duas semanas depois de ter testado positivo, junto com o marido.

"Para nosso grande alívio, deu negativo (...) Minhas preocupações viraram realidade quando lhe fizeram o exame de novo e os resultados foram positivos", acrescentou, destacando que depois disso seu filho havia testado negativo novamente.

"Por sorte, é um adolescente sadio e não apresentou nenhum sintoma", acrescentou.