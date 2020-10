Petróleo fecha em alta

Os preços do petróleo continuaram subindo pelo segundo dia consecutivo nesta quarta-feira, sustentados por uma ligeira queda do dólar, e pela expectativa de um relatório que explicaria uma queda nas ações dos EUA na quinta-feira.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro terminou 2,04% mais alto, a US$ 43,32 em Londres. Em Nova York, o barril de WTI em novembro aumentou 2,09%, a US$ 41,04.

Os dois barris subiram na terça-feira, 1,75% e 1,95%, respectivamente.

"As cotações são ajudadas por um dólar mais fraco, em particular em relação à libra, e pela antecipação de um relatório sobre ações altistas para os preços" nos Estados Unidos pela Agência Nacional de Energia (EIA), explicou Matt Smith, de ClipperData.

Os analistas esperam que as ações caiam 2,1 milhões de barris, o que impulsiona os preços.