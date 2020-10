FMI: Kristalina Georgieva elogia suspensão de pagamento de dívidas do G20

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, elogiou a decisão do grupo das vinte maiores economias do mundo (G20) de estender a suspensão de dívidas de países pobres por seis meses, adiantada mais cedo pelo Broadcast e confirmada no início da tarde desta quarta-feira, 14.



"Dessa forma, os países pobres não terão de escolher entre pagar a vacina contra covid-19 e as dívidas", declarou Georgieva, durante evento virtual promovido pela CNN.



A Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI, na sigla em inglês) permite que os países suspendam os pagamentos oficiais do serviço da dívida bilateral. Até agora, a medida valia até o final de 2020, mas foi prorrogada até junho do ano que vem, apesar de posições contrárias dentro do grupo. (Colaborou Célia Froufe)