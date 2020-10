Papa muda costumes e saúda fiéis a distância por covid-19

O papa Francisco evitou o contato próximo com os fiéis, nesta quarta-feira (14), e saudou a multidão a distância em sua audiência pública, durante a qual convidou todos a serem prudentes para "acabar com a pandemia".

"Perdoem-me se os saúdo de longe, mas acho que, se todos nós, como bons cidadãos, respeitarmos as prescrições das autoridades, isso contribuirá para pôr fim a esta pandemia", declarou o papa ao final de sua audiência geral de quarta-feira, realizada em um grande auditório na Cidade do Vaticano.

"Gostaria, como faço habitualmente, de me aproximar de vocês e cumprimentá-los, mas (...) é melhor manter as distâncias", insistiu o papa, que nunca usa máscara em suas audiências públicas, ou privadas.

O sumo pontífice explicou que, assim que se aproxima dos fiéis, "todo mundo se aproxima e se amontoa".

"O problema é que há perigo de contágio. Assim, todos com a máscara e mantendo as distâncias, podemos continuar as audiências", acrescentou Francisco, que entrou no auditório por uma porta lateral afastada da multidão.

Na segunda-feira, o Vaticano anunciou que quatro guardas suíços testaram positivo para o coronavírus na semana passada, sem especificar se eles estiveram em contato com o papa Francisco.

Nas últimas semanas, outros três casos positivos foram detectados entre residentes e cidadãos do Vaticano.