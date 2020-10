Apple anuncia primeiros iPhones com tecnologia 5G

Os novos iPhones terão, a partir de agora, a capacidade de usar 5G, a nova geração de conexões ultrarrápidas, anunciou nesta terça-feira (13) a Apple durante a apresentação de seus novos produtos, que custarão entre 699 e 1099 dólares.

"Vamos introduzir o 5G em toda a nossa linha de modelos de iPhone", disse o presidente-executivo da empresa, Tim Cook, no evento de lançamento transmitido ao vivo da sede da companhia na Califórnia. "Hoje é o início de uma nova era", declarou.

A Apple se junta a outros fabricantes de celulares, como Samsung e Huawei, no lançamento de smartphones com 5G, aproveitando a expansão deste recurso em todo o mundo, o que pode abrir espaço para novos mercados e tecnologias.

Os novos modelos incluem o iPhone 12 redesenhado - sucessor do iPhone 11 mais vendido, lançado no ano passado - que será vendido de 699 dólares a 1.099 dólares.

"Testamos o 5G com mais de 100 operadoras em 30 regiões e as velocidades observadas são impressionantes", afirmou Arun Mathias, vice-presidente da Apple.

Apesar das novidades anunciadas, as ações da Apple caíram quase 3% em Wall Street.

A nova linha inclui o iPhone 12 e o 12 mini, que estarão à venda este mês, e o iPhone 12 Pro e 12 Pro Max, com lançamento previsto para novembro.

"Este é o novo ciclo de produto mais importante da Apple desde o iPhone 6 em 2014", acrescentou o analista Dan Ives, da Wedbush Securities.

A Apple também lançou uma nova versão de seu alto-falante inteligente, o HomePod, com apenas oito centímetros de altura. O HomePod Mini, que responde a comandos de voz e reproduz música, custará a partir de 99 dólares.

Espera-se que a nova linha de iPhones gere no mercado uma onda de interesse em melhorias nos smartphones para tirar proveito das redes mais rápidas.

- Desenvolvimento da 5G -

"Até agora, a maioria das pessoas estava na expectativa", afirmou Hans Vestberg, chefe da Verizon, presente no evento para anunciar que essa operadora americana implantaria sua rede 5G em todos os Estados Unidos para a cobertura de 200 milhões de pessoas em 1.800 cidades.

"O 5G acaba de tomar forma", acrescentou.

A tecnologia 5G ainda está longe de ter impacto na vida cotidiana ou nas indústrias. Nas áreas com cobertura, os usuários percebem a diferença no download de conteúdo, que é mais rápido.

As novas infraestruturas de telecomunicações terão aplicações em áreas muito variadas, como para veículos autônomos, a realidade aumentada e o campo da saúde conectada, já que sensores e servidores se comunicam instantaneamente.

De acordo com Stephen Mears, analista da Futuresource Consulting, no ano passado o número de casos em que a 5G é usada e a implantação de rede ainda eram incipientes.

"Em 2020, a situação não terá mudado muito, mas a Apple não vai querer ficar duas gerações atrás dos telefones 5G", acrescentou.

Por sua vez, a implantação de antenas retransmissoras está bem avançada em algumas partes da Ásia.

As principais cidades chinesas já têm 5G e 90% da população da Coreia do Sul vive em áreas que possuem essa cobertura, de acordo com a Futuresource.

O crescimento do 5G pode ser um catalisador para reacender a indústria de smartphones. As vendas totais desses aparelhos caíram em 16% no segundo trimestre, em comparação ao ano anterior, segundo a firma de pesquisas IDC.