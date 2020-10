Holanda adota confinamento parcial e fecha bares e 'coffee shops'

A Holanda estará sujeita a um "confinamento parcial" a partir desta quarta-feira, que inclui o fechamento de bares, restaurantes e 'coffee shops' para o consumo de cannabis, para tentar impedir um novo surto de covid-19, anunciou o primeiro-ministro Mark Rutte nesta terça-feira (13).

"Entramos em confinamento parcial", explicou Rutte em uma coletiva de imprensa transmitida pela televisão.

"Isso irrita, mas é a única solução. Devemos ser mais rígidos", acrescentou.

A venda de álcool e cannabis também será proibida a partir das 20h com o intuito de reduzir os contatos sociais que causam o aumento no número de casos de covid-19, afirmou Rutte, referindo-se às medidas que serão aplicadas a partir da quarta-feira.

Restaurantes e cafés vão fechar as portas para tudo, exceto para compras de comida para levar, bem como os famosos 'coffee shops', onde se vende e consome cannabis.

"Nenhum tipo de álcool ou drogas leves serão vendidos diretamente ou enviados entre as 20h e as 07h", dizem as novas regras do governo. O consumo público também estará proibido nessa faixa de horário.

As autoridades holandesas divulgaram um recorde diário de 7.393 novos casos de coronavírus. Até o final da semana passada, foram registrados 43.903 novos casos e 150 mortes.

Na Europa, a Holanda tem a terceira maior média de novos casos a cada 100.000 pessoas nos últimos 14 dias, atrás somente da República Tcheca e da Bélgica, de acordo com o Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças.