Comunicado do Business Wire :Andersen Global

Na sequência de sua recente expansão para a região central do Caribe, a Andersen Global acrescenta uma nova localidade em Santa Lúcia por meio de um acordo de colaboração com o escritório de advocacia Du Boulaym, Anthony & Co., aumentando ainda mais a profundidade e o alcance da organização na parte oriental da região.

A Du Boulaym, Anthony & Co. foi fundada há mais de 15 anos, e sua equipe de profissionais proporciona profundos conhecimentos e experiência para atender a indivíduos e empresas com necessidades jurídicas em uma grande variedade de áreas, como direito comercial e empresarial, transferência de posse, direito de família, setor imobiliário, litígios e investimentos estrangeiros.

"O grande diferencial de nosso sucesso sempre foi e continua sendo o trabalho jurídico de máxima qualidade realizado por nossos profissionais, que demonstram sempre boa gestão e transparência", afirmou Michelle Anthony-Desir, sócia-gerente do escritório. "Nosso objetivo é seguir sendo um escritório de advocacia de grande destaque e concentrado em prestar serviços ágeis e personalizados aos clientes. Somos dedicados a desenvolver e manter sólidos relacionamentos com os clientes, e nossa colaboração com a Andersen Global nos permite suprir as demandas de um mundo de negócios mais complexo e em permanente transformação."

Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, acrescentou: "Santa Lúcia é outro importante mercado para a nossa organização e reforça ainda mais nossa estratégia global mais ampla de atuar como uma solução completa para os nossos clientes multinacionais. Michelle e sua equipe já mantêm excelentes conexões e sólidos relacionamentos de trabalho com algumas de nossas firmas colaboradoras na região. Apesar da pandemia de Covid-19, nossa organização continua dedicada a ampliar sua plataforma global, especialmente no Caribe, e prevê uma expansão ainda maior na região neste ano".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 206 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

