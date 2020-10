Portugal prevê queda de 8,5% do PIB em 2020 por pandemia

Portugal prevê uma queda recorde de 8,5% do PIB em 2020, superior aos 6,9% de uma previsão anterior - aponta a proposta de orçamento apresentada na Assembleia da República.

A queda se deve à crise causada pelo coronavírus, informou o Ministério da Fazenda em uma nota.

De acordo com as projeções, o crescimento voltará a se recuperar em 2021, quando se espera um aumento de 5,4% do PIB. Esta projeção é mais otimista do que a anterior, que estimava alta de 4,3%.

Além disso, Portugal prevê reduzir o déficit público para 4,3% no próximo ano contra 7,3%, em 2020.

Prevê-se uma ligeira queda da taxa de desemprego, de 8,7%, em 2020, para 8,2%, em 2021. Em 2019, este indicador ficou em 6,5%.

Este país registrou um superávit orçamentário histórico de 0,1% no PIB em 2019, frente a uma estimativa inicial de 0,2%.

Este excedente, o primeiro de Portugal desde a chegada da democracia em 1974, iria se repetir este ano, mas o governo - assim como no restante da Europa - se viu obrigado a aumentar drasticamente suas despesas para enfrentar a crise provocada para a pandemia.

O gasto público continuará a aumentar em 2021 com um acréscimo de 885 milhões de euros face a 2020, de acordo com o Ministério das Finanças, que irá explicar as medidas do novo orçamento em uma entrevista coletiva nesta terça pela manhã.