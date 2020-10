Panamá reabre fronteiras aéreas para turistas após sete meses

O Panamá reabriu suas fronteiras aéreas nesta segunda-feira para permitir a chegada de voos internacionais com turistas, com um avião de Miami, nos Estados Unidos, após mantê-las fechadas por sete meses devido à pandemia de covid-19.

Os primeiros 157 passageiros, incluindo 38 turistas, foram recebidos com bandeiras panamenhas e danças típicas no aeroporto internacional de Tocumen, 15 quilômetros a nordeste da Cidade do Panamá.

O vio de Miami é o primeiro a chegar ao país centro-americano após o fechamento de sua fronteira aérea em 22 de março.

"Hoje (segunda-feira) o Panamá reinicia suas operações internacionais dando um passo fundamental para a conectividade regional", disse a Associação Latino-Americana e Caribenha de Transporte Aéreo (ALTA) em sua conta no Twitter.

"É um dia de esperança para o Panamá", disse o presidente Laurentino Cortizo.

Até esta segunda-feira, o Panamá permitia a chegada de voos internacionais em escala, mas sem permitir a entrada de seus passageiros no país.