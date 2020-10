Infectologista critica manipulação de sua fala em vídeo de campanha de Trump

O infectologista Anthony Fauci, assessor da Casa Branca durante a pandemia e muito respeitado nos Estados Unidos, expressou neste domingo insatisfação depois que comentários seus foram manipulados em um vídeo de campanha de Donald Trump para dar a entender que o especialista apoia a condução da crise sanitária pelo presidente americano.

"Em quase cinco décadas de serviço público, nunca apoiei publicamente nenhum candidato", assinalou o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, em comunicado enviado à rede de TV CNN.

O vídeo, de 30 segundos, destaca a experiência pessoal de Trump com o vírus e inclui um breve trecho de uma entrevista com Fauci que sugere que ele estaria elogiando a resposta do presidente à pandemia. "Não consigo imaginar que alguém possa estar fazendo mais", diz o médico na passagem editada.

"As declarações que a equipe de campanha do partido republicano atribuiu a mim sem autorização foram tiradas de contexto, a partir de um comentário que fiz meses atrás sobre os esforços dos funcionários de saúde federais", afirmou.

Trump defendeu o vídeo e sua gestão da pandemia, minimizando as críticas de Fauci. "São, precisamente, as palavras do doutor Fauci. Fizemos um trabalho fenomenal, segundo alguns governadores", tuitou o presidente.

Como membro do grupo de trabalho da Casa Branca sobre o coronavírus, Fauci, 79, reconhecido internacionalmente, já teve que corrigir cuidadosamente o presidente americano em comentários do republicano sobre as futuras vacinas ou tratamentos contra a Covid-19.