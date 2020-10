Twitter adverte postagem em que Trump afirma que está imune à covid-19

O Twitter voltou a marcar uma postagem do presidente americano, Donald Trump, por violação das normas da rede sobre a covid-19. Na postagem sinalizada, Trump afirmou que está imune à doença, para a qual testou positivo há cerca de uma semana.



"Este tuíte violou as regras do Twitter sobre a difusão de informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à covid-19. De toda forma, o Twitter determinou que pode ser de interesse público que o tuíte permaneça acessível", afirma o comunicado da rede social, posicionado logo acima da postagem.



O tuíte reforçou afirmação do presidente dada mais cedo em entrevista à Fox News. "(Recebi) Uma alta completa dos médicos da Casa Branca ontem. Isto significa que eu não posso mais contrair (imune), e não posso transmitir. Muito bom saber!!!", escreveu o presidente americano.



Não é a primeira vez que uma postagem de Trump recebe uma advertência do tipo pelo Twitter. Em agosto, a rede social restringiu de forma parecida um tuíte em que o presidente americano colocou em dúvida a segurança sanitária das caixas de correio que muitos eleitores utilizam para votar à distância nas eleições presidenciais.