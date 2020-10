Navarra e Catalunha, na Espanha, reforçam medidas contra a covid-19

Duas regiões do norte da Espanha, Catalunha e Navarra, anunciaram neste domingo (11) novas medidas para conter o aumento de casos de coronavírus, informaram os responsáveis das duas comunidades autônomas.

Enquanto a Catalunha insistiu que empresas e universidades continuem com o trabalho em casa e as aula online para evitar ao máximo as interações sociais, o governo de Navarra foi mais além e impôs restrições de horário a bares e restaurantes, bem como limites de capacidade para várias lojas.

Em Navarra, onde vivem 650.000 pessoas, a partir de terça-feira os grupos que se reunirem em vias públicas não poderão exceder o número de seis pessoas e os bares e restaurantes só poderão funcionar até às 22h. Além disso, sua capacidade será limitada em até 30% do total, disse a presidente da comunidade autônoma, Maria Chivite.

A capacidade dos cinemas, teatros e bibliotecas também será reduzida para 30%, e os supermercados, em 40%, informou.

"Estamos em um momento crítico e precisamos reconduzir a situação. Temos tempo para isso, mas não queremos chegar a um cenário mais difícil. A possibilidade existe", explicou Chivite, em uma coletiva de imprensa.

No sábado, Navarra registrou 463 novos casos da covid-19, um recorde desde o início da pandemia no país.

Por outro lado, na Catalunha (nordeste), onde moram cerca de 7,5 milhões de pessoas, o secretário regional de Saúde Pública, Josep Maria Argimon, insistiu que as empresas continuem a incentivar o trabalho 'home office' durante os próximos 15 dias.

Ele também pediu às universidades que continuem a ministrar suas aulas online durante as próximas duas semanas para reduzir as "interações sociais".

"Temos que fazer sacrifícios", declarou em uma entrevista para a emissora RAC1.

"Se não adotarmos medidas, poderemos chegar a mesma situação de Madri em duas ou três semanas", garantiu.

A capital espanhola é uma das cidades europeias com maior incidência da covid-19. A taxa de infecção em Madri é de 564 casos para cada 100.000 habitantes, um número muito superior à média nacional (257 casos para cada 100.000 habitantes) e a mais alta da União Europeia.

Na sexta-feira, o governo central declarou estado de alarme na região de Madri para impor um confinamento parcial e perimetral na capital e vários municípios próximos.