Papa Francisco envia mensagem às vítimas dos incêndios na América Latina

O papa Francisco expressou, neste domingo (11), sua solidariedade com as vítimas dos incêndios ocorridos na América Latina e se referiu também aos Estados Unidos.

"Quero expressar minha compaixão com os povos atingidos pelos incêndios que tem devastado várias regiões do mundo, assim como os voluntários e os bombeiros que arriscam suas vidas para apagar as chamas", disse ao final da oração dominical do Angelus.

"Me refiro à costa ocidental dos Estados Unidos, assim como as regiões centrais da América do Sul... o Paraguai... a Argentina", continuou o pontífice argentino.

"Vários incêndios são causados pelas secas contínuas, mas alguns são provocados pelo homem", denunciou.

"Que o Senhor ajude aqueles que sofrem as consequências destas catástrofes e nos faça estar atentos à proteção da criação", concluiu o papa, retomando um dos seus temas favoritos: a proteção do meio ambiente.

"A terra deve ser trabalhada, curada, cultivada e protegida. Não podemos seguir espremendo ela como uma laranja", declarou na noite de sábado em uma mensagem publicada na plataforma especializada de conferências TED.