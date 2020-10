Primeiro 'influencer' da Igreja é beatificado com transmissão ao vivo, na Itália

Em cerimônia solene em, na Basílica de São Francisco, no centro da, abeatificou neste sábado (10) o jovem italiano, um gênio da computação, que se tornará o primeiro "" em questões religiosas a chegar aos altares. Acutis morreu de leucemia aos 15 anos, em 2006, e seu corpo ainda está "intacto" com seus, é considerado peloum jovem "brilhante" e "criativo", um exemplo para as novas gerações.

Após um milagre ocorrido no Brasil atribuído à sua intercessão, o jovem dá mais um passo rumo aos altares em cerimônia transmitida pelas redes sociais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em parceria com Vatican News

"É verdade que opode expô-lo ao risco do retraimento, do isolamento ou do prazer vazio. Mas não podemos esquecer que neste ambiente há jovens que também são", escreveu o papa argentino, dando como exemplo Carlo Acutis. O portal oficial da, Vaticano News, descreve o jovem como "um garoto normal, bonito e popular", uma espécie de "palhaço natural" que fazia rir seus colegas e professores.

"Todos os homens nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias, não deixem isso acontecer com vocês!", recomendou à sua geração Acutis, que conseguia alcançar milhares de pessoas em todo o mundo com sua linguagem jovem e fresca. O beato, que amava jogar futebol, videogame, Nutella e sorvete, dedicou boa parte de sua vida ao catecismo virtual e à criação de redes cibernéticas para conectar mais de 10.000 paróquias.

Seus escritos online, com conteúdo religioso, inspiraram até o papa argentino que, em um texto, exortou os jovens a evitar considerar Deus como "um disco rígido".

A cerimônia de beatificação, que teve de ser adiada devido à epidemia de coronavírus, foi realizada em Assis, na cidade de São Francisco, e teve transmissão por streaming para todo o mundo. Fanático pela Internet e motivado por uma fé intensa, o jovem criou uma página sobre a fé e os milagres eucarísticos.

Sua mãe, Antonia Salzano, contou ao site do Vaticano que o jovem, "com um computador relativamente obsoleto, conseguiu alcançar milhares de pessoas em todos os continentes" graças à sua personalidade e à forma como comunicava a sua fé. O bispo de Assis, Domenico Sorrentino, afirma que o novo beato exerce hoje "uma atração semelhante" à de São Francisco de Assis em seu tempo.

O milagre atribuído a ele aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em outubro de 2013 (foto: Reprodução / Redes sociais)

"Se não fosse por ele, não teríamos o Matheus vivo, grande e saudável. Ele foi desenganado aos três anos de idade", disse a mãe de Matheus Vianna, de 10 anos, Luciana Lins Vianna, de 40. Alegre, ela comemora a beatificação de Carlo Acutis, a quem é atribuída a intercessão para cura do menino. De acordo com informações da Agência Estado, o milagre atribuído a ele aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em outubro de 2013.





Quando tinha três anos de idade, Matheus foi curado de doença rara congênita, chamada pâncreas anular, ao pedir para "parar de vomitar" ao venerável prestes a ser beatificado, Carlo Acutis.





Luciana lembra que foi constante em oração pedindo a cura do filho, diagnosticado com a doença aos 2 anos de idade. Como nenhuma comida parava no estômago, o menino vomitava o tempo todo e podia se alimentar apenas de líquidos, o que o fazia ter baixo peso e pouco desenvolvimento para a idade.





"Foi uma luta para ganhar peso, porque ele teria que ganhar peso para fazer a cirurgia. Mas ele só diminuía. Desenvolvia a parte óssea, mas ele era muito pequeno, bem magrinho. Procurei a melhor especialista para ele fazer a cirurgia, mas ela negou. Disse que era impossível porque ele estava abaixo peso e disse que se ele passasse pela cirurgia, ia morrer, não ia suportar."





A mãe conta que no desespero ao saber que o filho não sobreviveria, lembrou das palavras do pároco da São Sebastião, Marcelo Tenório, que "sempre dizia na homilia que o Carlo precisava de um milagre pra ser canonizado e vocês, que precisam do milagre, peçam pra ele. E foi o que eu fiz, pedi pro Carlo", lembra.





O padre, que havia se tornado amigo da família de Carlo na Itália, trouxe para o Brasil uma relíquia do jovem - a parte do tecido de uma roupa - que fez parte de celebração da bênção na igreja no dia 12 de outubro - Dia de Nossa Senhora Aparecida e data em que, no ano de 2006, Carlo Acutis faleceu.





"Eu pensei que ele pediria um brinquedo, mas no entendimento dele, ele pediu a cura", disse a mãe. A partir desse dia, Matheus passou a conseguir se alimentar com comidas sólidas, nunca mais vomitou e teve certeza da cura em fevereiro de 2014, quando exames médicos mostraram que não havia mais nenhum problema de saúde. Considerado "ciberevangelista" e "padroeiro da informática", Carlo teve seu corpo exumado no ano passado e encontrado sem sinais de decomposição.

"Em Assis estamos acostumados ao encanto de São Francisco, quee muitos devotos. Mas que um menino que morreu aos quinze anos em 2006 já seja tão influente é algo que só pode ser explicado por. A atração que Carlo exerce se parece, de certa forma, com a que Francisco de Assis exerceu", assegurou o sacerdote à mídia.