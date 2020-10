PIB no Reino Unido sobe 2,1% em agosto

O Reino Unido registrou um aumento de 2,1% no Produto Interno Bruto (PIB) em agosto, na comparação com julho, o quarto mês consecutivo de crescimento após a recessão histórica causada pelo confinamento contra a pandemia da covid-19 - informou o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS), nesta sexta-feira (9).

Após uma contração histórica de 19,5% em abril, devido às medidas de contenção da pandemia, o PIB do Reino Unido recuperou 2,7%, em maio; 9,1%, em junho; e 6,4%, em julho, coincidindo com o progressivo desconfinamento.

Em agosto, essa tendência deve continuar, principalmente graças ao programa do governo que, ao longo do mês, subsidiou o consumo dos restaurantes para impulsionar o setor.

Embora os setores de hotelaria e restauração terem contribuído com metade do crescimento do mês, ele ficou limitado a 2,1%, conforme os dados divulgados nesta sexta-feira.

É um número "decepcionante", disseram os analistas da consultoria Capital Economics, visto que muitos analistas concordaram em projetar um crescimento de 4,6%.

"A recuperação já está murchando", alertaram.

A economia do país mais afetado pela pandemia na Europa, com mais de 42.000 mortes confirmadas por covid-19, ainda está 9,2% abaixo do nível de fevereiro, completou o ONS.

E o início de uma segunda onda de coronavírus está levando o governo a impor novas restrições que vão pesar sobre a economia.

"Prevemos para setembro uma alta de 2% do PIB, seguida de crescimento zero nos últimos três meses de 2020", afirmam analistas da Capital Economics.