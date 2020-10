Peru quer reabrir em novembro Machu Picchu, fechada devido à pandemia

O Peru pretende reabrir em novembro a cidadela inca de Machu Picchu, joia do turismo do país, quase oito meses após seu fechamento devido à pandemia, informou nesta quinta-feira (8) o Ministério da Cultura.

"Amanhã (sexta-feira) vamos fazer uma vistoria pelos sítios para ver as condições, inclusive de Machu Picchu. Os protocolos de biossegurança foram aprovados, a capacidade será de 50%", explicou o ministro da Cultura, Alejandro Neyra, citado pela agência estatal Andina.

Neyra informou que, antes da reabertura, será verificada a implementação dos protocolos de biossegurança para garantir a proteção dos turistas.

"Ainda não tem uma data exata, estamos nos reunindo com os ministros e na semana que vem haverá um lançamento importante do setor turístico que anunciará a retomada de atividades turísticas com destinos seguros", completou.

A cidadela de pedra permanece vazia desde que foi decretado o estado de emergência sanitária em 16 de março. As autoridades chegaram a cogitar a reabertura do local em julho, mas desistiram após uma novo aumento no número de contaminações por covid-19 na região de Cusco (sudeste), onde encontra-se Machu Picchu.

De acordo com os novos protocolos, só poderão entrar 675 turistas por dia na cidadela, 30% do total autorizado em temporada normal.

Antes da pandemia, visitavam Machu Picchu de 2.000 a 3.000 pessoas por dia. Na temporada alta, o número podia chegar a 5.000 pessoas.

Além de precauções sanitárias, o governo peruano busca limitar o acesso de turistas ao local seguindo uma recomendação de especialistas da Unesco para evitar a deterioração do sítio arqueológico, classificado como Patrimônio Cultural da Humanidade desde 1983.

O Peru manteve suas fronteiras fechadas até 5 de outubro, o que provocou o colapso do turismo, principalmente na cidade de Cusco, ex-capital do império inca situada a 72 km de Machu Picchu, onde cerca de 100.000 pessoas vivem desta atividade.

Desde que Machu Picchu foi aberta para o turismo em 1948, a mítica cidadela foi fechada uma única vez em 2010 por dois meses, quando uma enchente destruiu a ferrovia de Cusco.

Machu Picchu (Montanha Velha em quéchua) foi construída pelo imperador inca Pachacútec no século XV no topo de uma montanha, a 2.400 metros de altitude, como centro cerimonial ou local de descanso para os nobres.