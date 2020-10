O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou nesta quinta-feira (8) que teme "certas perturbações" nos Estados Unidos em caso de um resultado apertado nas eleições presidenciais americanas de 3 de novembro.

Todos enxergamos a polarização nos Estados Unidos com certa preocupação", declarou Trudeau ao comentar a situação política do país vizinho a menos de um mês para as eleições americanas.

"Todos observamos atentamente as eleições americanas devido ao potencial impacto sobre a economia canadense e sobre os canadenses", continuou em coletiva de imprensa.

"Esperamos que aconteça uma transição sem problemas ou que tenha um resultado claro" na eleição entre o presidente Donald Trump e o candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, disse Trudeau.

"Se [o resultado] for menos claro, poderia haver certas perturbações e devemos estar preparados para qualquer resultado" nas eleições, concluiu o primeiro-ministro canadense.

O presidente Trump colocou em dúvida a integridade do processo eleitoral de 3 de novembro devido à existência do voto por correspondência. O mandatário não se comprometeu com uma transição pacífica caso perca nas urnas.

Os Estados Unidos são o principal sócio comercial do Canadá. As fronteiras entre os dois países estão fechadas devido à pandemia até 21 de outubro.