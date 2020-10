Para maioria das eleitoras americanas, Kamala Harris venceu o debate, diz CNN

Uma enquete popular realizada pela CNN entre eleitores registrados para saber quem venceu o debate entre os candidatos a vice-presidente dos Estados Unidos realizado na noite desta quarta-feira, 7, mostrou uma grande disparidade de resultado entre os gêneros: 69% das mulheres disseram que a candidata do Partido Democrata, Kamala Harris, foi melhor, ante 30% de votos para o candidato do Partido Republicano, Mike Pence; entre os homens, o número foi mais parelho. 48% disseram que Harris foi a vencedora ante 46% para Pence.



A pesquisa também mostra a discrepância de gênero nos índices de aprovação: 49% dos homens têm opiniões favoráveis a Kamala Harris; entre as mulheres, são 63%. Do outro lado, 50% dos homens têm opiniões favoráveis sobre Mike Pence; para as mulheres, apenas 32%.



Na amostra geral, a candidata democrata saiu vencedora: 59% escolheram a senadora como triunfante ante 38% para vice-presidente do Partido Republicano.



Uma pesquisa anterior, também encomendada pela CNN, mostra que Harris melhorou sua favorabilidade entre os votantes: 56% disseram antes do debate que tinham uma opinião favorável à democrata e 41% manifestaram rejeição. O índice de aprovação subiu para 63% e a rejeição para 34%.



Pence, por sua vez, permaneceu com os mesmos números de antes: 41% de opiniões favoráveis e 58% de rejeição.



Sobre a performance no debate, há outra disparidade na resposta para a pergunta sobre quem passou mais tempo atacando seu oponente. As mulheres disseram que Pence foi o candidato que mais dedicou tempo em ofensivas, 63%, ante apenas 27% para Harris; entre os homens, 48% escolheram o republicano ante 45% votos para a democrata.



Por outro lado, o evento não parece mudar a opinião dos eleitores americanos. Mais da metade dos participantes (55%) disseram que o debate não muda na sua tendência de voto. A pesquisa ouviu 609 votantes por telefone.