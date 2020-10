Comunicado do Business Wire :FLIR Systems, Inc.

A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunciou hoje quatro novas adições para sua série Exx de câmeras de imagem térmica avançada: as E96, E86, E76 e E54. Comparada às câmeras da série Exx anteriores, as novas câmeras oferecem melhor resolução térmica para imagens mais vibrantes de fácil leitura e capacidade de roteamento na câmera para melhorar a eficiência de pesquisa de campo. As novas câmeras da série Exx foram desenvolvidas para ajudar os profissionais a detectarem os sinais precoces de problemas de construção, identificarem os pontos quentes, identificação e resolução de falhas de sistemas elétricos e mecânicos e a evitarem os problemas antes que causem danos que levem a reparos caros.

The FLIR E96 camera with on-camera routing capability, combined with FLIR Thermal Studio Pro software is used to identify mechanical issues on a factory floor. (Photo: Business Wire)

A E96 com resolução de 640x480 e zoom digital de 8 vezes é a mais avançada câmera térmica da série Exx até hoje. Ela apresenta melhores resultados de medidas a grande distância do alvo, assim os profissionais podem diagnosticar falhas elétricas com segurança ou localizar anomalias escondidas a temperaturas muito altas de até 1500 graus Celsius (2732 graus Fahrenheit), inclusive em rigorosos ambientes industriais como usinas ou fornos siderúrgicos, para ajudar a manter o local de trabalho funcionando perfeitamente.

Pela primeira vez, todas as câmeras da série Exx agora oferecem o recurso FLIR Inspection Route por padrão, complementado pelo software FLIR Thermal Studio Pro com o plugin Route Creator, vendidos separadamente como subscrição anual. O pacote de roteamento completo possibilita aos profissionais criarem e exportarem inspeções padronizadas e rotas pré-planejadas, ideais para projetos mecânicos ou elétricos grandes ou em locais diversificados.

"As novas câmeras de imagem térmica avançada da série Exx possibilitam que profissionais de construção, inspetores, engenheiros, pesquisadores e pessoal de manutenção de usinas tenham um alcance melhor do que nunca com uma câmera térmica portátil", disse Rickard Lindvall, gerente geral de negócios de soluções da FLIR. "Com capacidades de roteamento na câmera e resolução térmica melhorada, os modelos da série Exx podem ajudar os clientes a tomarem decisões informadas e melhores para concluir o trabalho de forma mais efetiva e eficiente".

Os modelos E96, E86 e E76 incluem a tecnologia de aprimoramento de imagem de alta definição UltraMax® e contraste melhorado com funções de varredura e nível one-touch para ver maiores detalhes de imagens. Além disso, as lentes intercambiáveis AutoCal? oferecem cobertura completa de alvos próximos e distantes, com medidor de distância a laser embutido que assegura o melhor foco necessário para medições de temperatura precisas.

As novas câmeras da série Exx estão disponíveis no mundo todo a partir de hoje nos revendedores autorizados e em FLIR.com. Para saber mais sobre a linha completa da série Exx da FLIR Systems, visite: www.flir.com/exx-series.

Até 31 de março de 2021, os clientes que comprarem uma câmera da série Exx receberão gratuitamente três meses do pacote de testes Thermal Studio Pro e Route Creator. O FLIR Thermal Studio Suite também está disponível separadamente por meio de uma assinatura anual nas versões Standard e Pro, enquanto a versão Starter é oferecida gratuitamente. Para saber mais sobre o FLIR Thermal Studio Suite, visite www.flir.com/thermal-studio-suite.

Fundada em 1978, a FLIR Systems é uma empresa líder mundial em tecnologia industrial que se dedica a soluções de sensores inteligente para aplicações de defesa e industriais. A FLIR Systems tem como visão ser "O sexto sentido do mundo", criando tecnologias para ajudar profissionais a tomarem decisões mais informadas que salvam vidas e meios de subsistência. Para consultar mais informações, acesse www.flir.com e siga @flir.

Relações com a mídia: Eleana Stayer Telefone: +44 7545 204375 E-mail: eleana.stayer@flir.com

Relacionamento com investidores: Lasse Glassen Addo Investor Relations Tel.: 424-238-6249 E-mail: Investors@flir.com

