Comunicado do Business Wire :Esri

A Esri, líder mundial em informações de localização, anunciou hoje dois importantes recursos no Site Scan para ArcGIS que possibilitará a governos e organizações de infraestrutura essencial atenderem a regulamentações de hardware e software nos Estados Unidos e na Europa. Por meio de uma parceria estabelecida com a Auterion, criadora do sistema operacional de piloto automático de drones com código aberto mais amplamente utilizado, organizações dos Estados Unidos com consciência de segurança poderão utilizar o Site Scan (a solução da Esri para planejamento e processamento de sistemas aéreos não tripulados) para planejar e executar missões com o drone confiável e seguro Freefly Astro, fornecido pela Auterion. Além disso, para organizações na Europa que possuem requisitos de soberania de dados, foi implementada uma instância nova e independente do Site Scan para ArcGIS voltada a servidores europeus, assegurando que os dados organizacionais permaneçam na região.

O Site Scan para ArcGIS é utilizado por organizações que necessitam de imagens de drones para inspeções visuais, monitoramento de locais, gestão de ativos e consciência situacional. Trata-se de uma solução de mapeamento por drone completa e baseada na nuvem para gerenciar frotas e coletar, processar, analisar e compartilhar produtos de dados. Estão entre os setores que empregam essa solução os de arquitetura, engenharia, construção, recursos naturais, infraestrutura e governamental. Os recursos centrais presentes no Site Scan, como capacidade de escala, colaboração, economia de tempo e, agora, funcionalidades de segurança reforçadas, proporcionam valor aos clientes.

O governo dos Estados Unidos emitiu recentemente um crescente número de advertências de consulta e proibições quanto ao uso de drones que representam riscos à segurança. Essas precauções afetaram negativamente instituições públicas federais e empresas que gerenciam infraestruturas essenciais, fazendo com que adotassem fluxos de trabalho incongruentes de captura e processamento de dados de drones que abrangem soluções de diversos fornecedores. Agora, a Esri pode oferecer a essas instituições uma solução de drone única e completa que integra o Freefly Astro, o qual utiliza a arquitetura de software Blue sUAS da Auterion (aprovada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos) e é totalmente compatível com o Site Scan.

"Nossa experiência em fornecer uma plataforma de drone empresarial baseada em software de código aberto nos permitiu suprir as necessidades do governo dos Estados Unidos e de governos do mundo todo", afirmou Dave Sharpin, CEO da Auterion Government Solutions. "Consideramos muito promissora nossa parceria com a Esri e a possibilidade de fornecer aos usuários [dela] nossa tecnologia inovadora."

Legalmente, na Europa, dados provenientes de projetos de infraestrutura essenciais ou que contem com financiamento público não podem sair da União Europeia. Para possibilitar um fluxo de trabalho que utilize drones e possua capacidade de escala, o Site Scan para ArcGIS foi implementado em um cluster de servidores localizado na Irlanda. Os clientes europeus que necessitem que seus dados não sejam transmitidos para fora da região podem agora utilizar esse cluster de servidores para atender a requisitos de projetos.

"O relacionamento que estabelecemos com a Auterion é fundamental para podermos oferecer software de drone seguro e de alta qualidade a nossos clientes nos Estados Unidos que buscam aproveitar nosso acervo e plataforma de gestão seguros e avançados de imagens geradas por drones", declarou Richard Cooke, diretor de imagens e sensores remotos da Esri. "Além disso, por meio do desenvolvimento da implementação na União Europeia, uma faixa ainda mais ampla de clientes localizados na Europa poderá manter seus dados e atividades de processamento de dados localmente."

A integração entre o Freefly Astro e o Site Scan estará disponível para os clientes até dezembro de 2020. A implementação europeia do Site Scan já se encontra disponível. Para saber mais sobre a nova integração do Site Scan com o drone Freefly Astro ou sobre a implementação do Site Scan na União Europeia, entre em contato com a equipe de vendas da Esri em esri.com/en-us/arcgis/products/site-scan-for-arcgis/overview#contactsales.

Sobre a Auterion

A Auterion oferece a empresas e instituições governamentais um ecossistema de drones e cargas definidos por software, além de aplicativos de terceiros, em uma única plataforma fácil de usar baseada em padrões de código aberto.

Com mais de 50 funcionários em escritórios na Califórnia e na Suíça, a Auterion obteve US$ 25 milhões em financiamento lastreado por capital de risco com investidores como Lakestar, Mosaic Ventures, Costanoa Ventures e Tectonic Ventures. Compõem a base de clientes global da empresa GE Aviation, Quantum Systems, Freefly Systems, Avy e o governo dos Estados Unidos. Saiba mais em www.auterion.com.

Sobre a Esri

A Esri, líder mundial no mercado de software de sistema de informações geográficas (Geographic Information System, GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados visando a melhorar resultados operacionais e comerciais. A Esri foi fundada em 1969 e possui soluções de software implementadas em mais de 350 mil organizações, entre elas, 90 empresas Fortune 100, todos os 50 governos estaduais, mais da metade de todos os condados (grandes e pequenos) e 87 faculdades Forbes Top 100 dos Estados Unidos, além de 15 departamentos executivos do governo norte-americano e dezenas de instituições independentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia da informação geoespacial, a Esri projeta as soluções mais avançadas para a transformação digital, a Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) e análises avançadas. Acesse a empresa em esri.com.

